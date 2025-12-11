scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बेटी बोली- बॉयफ्रेंड संग ही जाऊंगी… पिता की थाने में बिगड़ी तबीयत, प्रयागराज जाकर PAC कॉन्स्टेबल से रचा ली थी शादी

झांसी के बबीना थाने में उस समय हड़कंप मच गया, जब बॉयफ्रेंड के साथ जाने की जिद पर अड़ी लड़की के सामने उसके पिता अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. जहर खाने की अफवाह से थाने में अफरा-तफरी मच गई. तुरंत अस्पताल ले जाया गया. हालांकि जब मेडिकल जांच की गई तो उसमें जहर की बात गलती निकली. इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली.

Advertisement
X
बेटी ने पीएसी कॉन्स्टेबल से प्रयागराज जाकर कर ली शादी. (Photo: ITG)
बेटी ने पीएसी कॉन्स्टेबल से प्रयागराज जाकर कर ली शादी. (Photo: ITG)

UP News: झांसी के बबीना थाने में उस समय हड़कंप मच गया, जब बॉयफ्रेंड के साथ जाने पर अड़ी लड़की की जिद से परेशान पिता अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. इस दौरान पुलिस ने समझा कि लड़की के पिता ने जहर खा लिया है. आनन-फानन में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर मेडिकल कालेज के रेफर कर दिया गया. जांच में कोई संदिग्ध चीज न खाने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली.

दरअसल, मुरारी गांव की रहने वाली 22 वर्षीय युवती की छह साल पहले गोलू भार्गव नाम के युवक से दोस्ती हो गई थी. यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. लड़की ने कहा कि गोलू कानपुर के 37वीं पीएसी वाहिनी में सिपाही है. हम दोनों शादी करना चाहते थे. जब मैंने अपने परिवार को बताया तो वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे. मैं एक साल से परिवार को मना रही थी, मगर वो शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे.

daughter love marriage said will go with boyfriend father falls ill

सम्बंधित ख़बरें

Accused Kaushalya
बहन ने प्यार से बुलाया, रेस्टोरेंट में खाना खिलाकर करा दिया किडनैप...  
पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट. (Photo: ITG)
10 साल पहले की थी लव मैरिज, झगड़े के बीच पत्नी को गला दबाकर मार डाला 
SIR की वजह से कई शख्स अपने परिवार से दोबारा बातचीत कर रहे हैं. Photo PTI
लव मैरिज कर माता-पिता से अलग हुए, अब SIR ने मिलवाया... 3 परिवारों की कहानी 
Tayyabas murderer husband arrested (Photo- ITG)
लव मैरिज का खौफनाक एंड! दिल्ली से बागपत पहुंची तैयबा की मर्डर मिस्ट्री 
Husband wife
पत्नी का गला घोंटकर लिपस्टिक से लिखा सुसाइड नोट, फिर कर ली खुदकुशी  

लड़की ने कहा कि परिजनों ने मेरा रिश्ता वन विभाग के सरकारी कर्मचारी से तय कर दिया. 3 दिसंबर को मेरी सगाई भी हो चुकी थी. मगर मैं अपना प्यार हर कीमत पर पाना चाहती थी. 4 दिसंबर को मैं घर से बहाना बनाकर निकली और अपने बॉयफ्रेंड गोलू को बुला लिया. फिर मैं उसी के साथ चली गई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: पहली पत्नी से लव मैरिज, 5 बच्चों के साथ रहती है दूसरी पत्नी... थप्पड़बाज SDM की ये है कहानी

लड़की ने बताया कि वह और गोलू प्रयागराज पहुंचे. वहां 5 दिसंबर को मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर दी. फिर हम लोगों ने हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल कर दी. 

daughter love marriage said will go with boyfriend father falls ill

इधर, लड़की के पिता ने 6 दिसंबर को सिपाही पर बेटी की हत्या करने के लिए अपहरण का आरोप लगाते हुए तहरीर दे दी. पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी. 8 दिसंबर को बबीना थाना प्रभारी तुलसीराम पांडेय को वीडियो कॉल करके सिपाही ने युवती को सुरक्षित बताया. दोनों पक्षों को पुलिस ने थाने बुलाया.

daughter love marriage said will go with boyfriend father falls ill

गोलू और युवती बबीना थाने पहुंचे. दोनों ने खुद को बालिग बताते हुए शादी का वीडियो और दस्तावेज दिखाए. सूचना पर युवती के पिता और परिजन भी थाने पहुंच गए. युवती के परिजन उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे. उसे काफी समझाने की कोशिश की लेकिन, युवती बॉयफ्रेंड के साथ रहने की जिद पर अड़ गई. करीब एक घंटे तक पंचायत चली.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़: लव मैरिज पर जुर्माना... 500 लोगों ने दामाद के घर डाला डेरा, 2 लाख रुपये के साथ मांग रहे मुर्गा पार्टी

लड़की का रवैया देख पिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई. उनके बेटे ने जहर निगलने की बात कहते हुए हंगामा शुरू कर दिया. आनन-फानन में इलाज के लिए पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. मेडिकल कॉलेज में जांच हुई तो जहर निगलने की पुष्टि नहीं हुई.

Advertisement

वहीं इस मामले को लेकर बबीना थाना प्रभारी तुलसीराम पांडेय का कहना है कि युवती के पिता को बीपी की समस्या थी. इस वजह से उनकी तबीयत खराब हुई. अब उनकी तबीयत ठीक है. युवती ने सिपाही से शादी कर ली है. वो बालिग है, इसलिए अपनी मर्जी से सिपाही के साथ चली गई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement