छत्तीसगढ़: लव मैरिज पर जुर्माना... 500 लोगों ने दामाद के घर डाला डेरा, 2 लाख रुपये के साथ मांग रहे मुर्गा पार्टी

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पखांजूर से एक अजीबोगरीब और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी है. यहां प्रेम विवाह करने वाले एक युवक और युवती को अब अपने रिश्ते की कीमत चुकानी पड़ रही है. 45 गांवों के करीब 500 लोग युवक से “मुर्गा पार्टी” की मांग कर रहे हैं और उसके घर के बाहर डेरा डाले बैठे हैं.

गुपचुप तरीके से की थी शादी

मामला पखांजूर क्षेत्र का है. गांव के रहने वाले एक युवक ने साल 2022 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की रहने वाली एक आदिवासी युवती से कोर्ट मैरिज की थी. यह शादी गुपचुप तरीके से हुई थी, जिसकी भनक युवती के परिजनों को नहीं लगी. शादी के बाद युवती अपनी पढ़ाई के लिए कहीं और चली गई थी, लेकिन लगभग 10 दिन पहले वह अपने पति के घर लौट आई और यहीं रहने लगी.

2 लाख रुपए का जुर्माना, मुर्गा-भात की दावत

बस, यहीं से कहानी में नया मोड़ आ गया. जैसे ही यह खबर युवती के परिजनों और समाज प्रमुखों को लगी, वे सैकड़ों की संख्या में युवक के घर पहुंच गए. उनके साथ समाज के कई सदस्य और बुजुर्ग भी मौजूद थे. आते ही उन्होंने युवक के परिवार के सामने दो शर्तें रखीं. पहली, समाज के रिवाज के मुताबिक 2 लाख रुपए का जुर्माना, और दूसरी, पूरे समाज के लिए मुर्गा-भात की दावत का आयोजन.

Advertisement

समाज प्रमुखों का कहना था कि आदिवासी परंपरा में अगर किसी युवती की शादी समाज से बाहर होती है, तो ऐसे दंड देना समाज का पुराना नियम है. उनका तर्क था कि 'हर समाज के अपने नियम होते हैं, और आदिवासी समाज अपनी परंपराओं को हमेशा से मानता आया है. इसमें कुछ गलत नहीं है.'

गांव में इस विवाद की खबर फैलते ही मामला गरमाने लगा. स्थानीय सरपंच ने स्थिति बिगड़ने से पहले ही पुलिस को सूचित किया. पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.

---- समाप्त ----

इनपुट- गौरव श्रीवास्तव