नोएडा: घर की फैंसी लाइट में घुसा कोबरा, 36 घंटे बाद पूंछ पकड़कर निकाला गया

नोएडा के सेक्टर-51 के डी ब्लॉक में रहने वाले एक परिवार के घर में एक कोबरा सांप घुस गया. सांप किचन की फॉल्स सीलिंग और फैंसी लाइट के अंदर छिप गया था. जब वह लाइट के अंदर चलने लगा, तब परिवार ने उसे देखा, जिसके बाद हड़कंप मच गया. फिर वन विभाग को इसकी सूचना दी गई. वन विभाग ने 36 घंटे से ज्यादा लंबा रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसके बाद शाम को सांप को सुरक्षित बाहर निकाला गया. इस दौरान डर के मारे परिवार के सदस्य ऊपरी कमरों में बंद रहे और दो दिनों तक बाहर से खाना मंगवाकर खाया.

36 घंटे तक दहशत में रहा परिवार

सांप के घर में घुसने के बाद पूरा चौधरी परिवार दहशत में आ गया. चूंकि, सांप किचन की लाइट के अंदर छुपा हुआ था. इसलिए परिवार ने दो दिनों तक किचन का इस्तेमाल नहीं किया. वे ऊपर के कमरों में ही कैद रहे और बाहर से खाना मंगवाकर गुजारा करना पड़ा. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो भी खूब वायरल हुआ, जिसमें सांप लाइट के ऊपर चलता हुआ साफ दिखाई दे रहा था. इस तरह, परिवार ने 36 घंटे तक डर के साए में गुजारे.

वन विभाग का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन

वन विभाग को सूचना मिलने के बाद उनकी टीम सपेरे के साथ मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने सांप को बाहर निकालने के लिए एक लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. 36 घंटे से ज्यादा की मेहनत के बाद, उन्होंने सीलिंग में पाउडर डाला, जिसके कारण सांप बाहर आया और उसे पकड़ लिया गया.

Advertisement

वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि सांप को सुरक्षित निकालकर ओखला बर्ड सैंक्चुअरी में छोड़ दिया गया है. इस सफल रेस्क्यू के बाद परिवार ने राहत की सांस ली. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है.

---- समाप्त ----