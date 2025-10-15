सास से इश्क, अश्लील वीडियो और प्रॉपर्टी बेचने की जिद... बागपत में दामाद के कत्ल की खौफनाक कहानी

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में शुरू हुई इस कहानी में प्यार भी था, धोखा भी, ब्लैकमेलिंग भी और अंत में एक ऐसा कत्ल- जिसे आत्महत्या का जामा पहनाकर जलती चिता में दफना दिया गया. मामला थाना बिनौली क्षेत्र के जीवना गालियान गांव का है. आइए जानते हैं पूरी कहानी...

दरअसल, करीब 15 साल पहले मुजफ्फरनगर की सरोज नाम की महिला ने अपनी बेटी सोनिया की शादी सोनू सैनी से कराई थी. शादी के बाद सास भी अपनी बेटी और दामाद के साथ ही रहने लगी. लेकिन वक्त के साथ ये रिश्ता सास-दामाद से निकलकर नाजायज मोहब्बत में बदल गया.

पुलिस जांच में सामने आया कि सोनू और सरोज के बीच अवैध संबंध बने. दोनों ने साथ में अश्लील वीडियो भी बनाए. मृतक दामाद सोनू ने सरोज के नाम बिजनौर में एक प्लॉट खरीदा था, जो अब 20 लाख रुपये का हो चुका था. सोनू उस जमीन को बेचना चाहता था, मगर सास और पत्नी इसके खिलाफ थीं.

ऐसे में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ, तो दामाद सोनू ने अपनी सास सरोज को उन्हीं वीडियोज से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. तब सोनू ने सास को धमकी दी- "अगर मना किया तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा." बस यहीं से शुरू हुई खामोश साजिश, लेकिन बेहद खौफनाक.

कत्ल वाली रात, फुलप्रूफ प्लानिंग

11अक्टूबर 2025 की रात. मां और बेटी ने मिलकर खौफनाक प्लान पूरा किया. सोनू को दूध के नींद की गोलियां देकर सुलाया, फिर रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को कमरे में फांसी के फंदे से लटका दिया, ताकि सबको लगे कि उसने खुदकुशी कर ली.

सुबह गांव में चर्चा उड़ी कि सोनू ने आत्महत्या कर ली. लोगों को भरोसा दिलाया गया, और जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया. लेकिन एफआईआर के मुताबिक, सोनू के भाई मोनू सैनी ने बताया कि उसकी भाभी सोनिया ने रो रोकर बताया था कि उसके पति को उसके भाई बुलाकर ले गए थे, जिससे उसे शक हुआ और उसने पुलिस को तहरीर दी. और जब जांच शुरू हुई, तो पूरा खेल खुल गया. पुलिस ने सास सरोज और उसकी बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया.

पुलिस का बयान

प्रवीण सिंह चौहान (एएसपी, बागपत) ने कहा कि 12 अक्टूबर को शिकायत मिली थी कि सोनू सैनी नाम के युवक की हत्या कर आत्महत्या दर्शाया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया. मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर उसकी सास और बीवी को गिरफ्तार किया गया. सास से अवैध सबंध और प्रॉपर्टी बेचने को लेकर सोनू की सास और बीवी ने हत्या कर दी थी. फिलहाल, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.

