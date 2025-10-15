scorecardresearch
 

Feedback

सास से इश्क, अश्लील वीडियो और प्रॉपर्टी बेचने की जिद... बागपत में दामाद के कत्ल की खौफनाक कहानी

बागपत के बिनौली थाना क्षेत्र में 35 वर्षीय सोनू का शव घर में संदिग्ध हालत में मिला, जिससे सनसनी फैल गई. शुरुआती तौर पर यह आत्महत्या लगा. हालांकि, मृतक के भाई की शिकायत पर थाना प्रभारी ने इसे हत्या का केस मानते हुए जांच शुरू की, जिसमें जल्द ही कहानी ने भयावह मोड़ लेना शुरू कर दिया.

Advertisement
X
बागपत पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी सास और उसकी बेटी (Photo- ITG)
बागपत पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी सास और उसकी बेटी (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में शुरू हुई इस कहानी में प्यार भी था, धोखा भी, ब्लैकमेलिंग भी और अंत में एक ऐसा कत्ल- जिसे आत्महत्या का जामा पहनाकर जलती चिता में दफना दिया गया. मामला थाना बिनौली क्षेत्र के जीवना गालियान गांव का है. आइए जानते हैं पूरी कहानी...  

दरअसल, करीब 15 साल पहले मुजफ्फरनगर की सरोज नाम की महिला ने अपनी बेटी सोनिया की शादी सोनू सैनी से कराई थी. शादी के बाद सास भी अपनी बेटी और दामाद के साथ ही रहने लगी. लेकिन वक्त के साथ ये रिश्ता सास-दामाद से निकलकर नाजायज मोहब्बत में बदल गया.  

पुलिस जांच में सामने आया कि सोनू और सरोज के बीच अवैध संबंध बने. दोनों ने साथ में अश्लील वीडियो भी बनाए. मृतक दामाद सोनू ने सरोज के नाम बिजनौर में एक प्लॉट खरीदा था, जो अब 20 लाख रुपये का हो चुका था. सोनू उस जमीन को बेचना चाहता था, मगर सास और पत्नी इसके खिलाफ थीं. 

सम्बंधित ख़बरें

Police deployed during IT raid in Sambhal (Photo- ITG)
संभल: मीट कारोबारी के ठिकानों पर 53 घंटे से IT रेड जारी, फैक्ट्री अंदर से बंद  
Bulldozer action on illegally constructed mosque in Sambhal (Photo- ITG)
संभल में 'कल्कि धाम' के पास मस्जिद पर चला बुलडोजर, पूरा स्ट्रक्चर ध्वस्त 
Meerut zone tops in encounters (Representational Photo)
यूपी: 8 साल में 15 हजार से ज्यादा मुठभेड़, 256 दुर्दांत अपराधी ढेर 
puffed rice seller murdered customer in Amethi (Representational Photo)
अमेठी में मुरमुरे वाला बना 'कातिल', ग्राहकों पर बोला हमला, एक की मौत 
Action taken in Hathras fake encounter case (Representational Photo)
फर्जी एनकाउंटर में नपे SHO-इंस्पेक्टर, हाथरस SP ने किया सस्पेंड 

ऐसे में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ, तो दामाद सोनू ने अपनी सास सरोज को उन्हीं वीडियोज से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. तब सोनू ने सास को धमकी दी- "अगर मना किया तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा." बस यहीं से शुरू हुई खामोश साजिश, लेकिन बेहद खौफनाक. 

Advertisement

कत्ल वाली रात, फुलप्रूफ प्लानिंग 

11अक्टूबर 2025 की रात. मां और बेटी ने मिलकर खौफनाक प्लान पूरा किया. सोनू को दूध के नींद की गोलियां देकर सुलाया, फिर रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को कमरे में फांसी के फंदे से लटका दिया, ताकि सबको लगे कि उसने खुदकुशी कर ली. 

सुबह गांव में चर्चा उड़ी कि सोनू ने आत्महत्या कर ली. लोगों को भरोसा दिलाया गया, और जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया. लेकिन एफआईआर के मुताबिक, सोनू के भाई मोनू सैनी ने बताया कि उसकी भाभी सोनिया ने रो रोकर बताया था कि उसके पति को उसके भाई बुलाकर ले गए थे, जिससे उसे शक हुआ और उसने पुलिस को तहरीर दी. और जब जांच शुरू हुई, तो पूरा खेल खुल गया. पुलिस ने सास सरोज और उसकी बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. 

पुलिस का बयान 

प्रवीण सिंह चौहान (एएसपी, बागपत) ने कहा कि 12 अक्टूबर को शिकायत मिली थी कि सोनू सैनी नाम के युवक की हत्या कर आत्महत्या दर्शाया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया. मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर उसकी सास और बीवी को गिरफ्तार किया गया. सास से अवैध सबंध और प्रॉपर्टी बेचने को लेकर सोनू की सास और बीवी ने हत्या कर दी थी. फिलहाल, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    पंकज धीर
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement