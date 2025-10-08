scorecardresearch
 

कासगंज में रिश्तों का कत्ल! सास के प्यार में पागल दामाद ने की पत्नी की हत्या, प्राइवेट फोटोज वायरल

यूपी के कासगंज में सास से अवैध संबंध के चलते दामाद प्रमोद ने अपनी पत्नी शिवानी (20) की हत्या कर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस को घर के बरामदे में शिवानी का शव मिला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार आरोपी पति समेत ससुराल पक्ष पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कासगंज में सास और दामाद के अफेयर का खुलासा (photo- ai-generated)
उत्तर प्रदेश के कासगंज में सास और दामाद के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां अपनी सास के अवैध संबंध में पागल एक युवक ने अपनी ही पत्नी शिवानी (20) की हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी पति प्रमोद अपने परिजनों के साथ फरार हो गया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. 

बरामदे में मिला शिवानी का शव

पूरा मामला सिढ़पुरा थाना क्षेत्र के नगला परसी गांव का है. दो दिन पहले पुलिस को विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस को घर के बरामदे में 20 वर्षीय शिवानी का शव मिला, जिसे कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया. मृतका शिवानी की शादी वर्ष 2018 में प्रमोद से हुई थी. 

अवैध संबंध बना हत्या की वजह

शिवानी के परिजनों ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि प्रमोद के अपनी सास (शिवानी की मां) के साथ अवैध संबंध थे, जिसके कारण पति-पत्नी में आए दिन झगड़ा होता था. इसी अवैध रिश्ते के चलते प्रमोद, शिवानी से मारपीट भी करता था. बताया जा रहा है कि दो दिन पहले हुए झगड़े में गुस्से में आकर प्रमोद ने शिवानी की हत्या कर दी. 

सास-दामाद की आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल

हत्या की इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना के बाद आरोपी पति प्रमोद अपने परिजनों के साथ घर छोड़कर फरार हो गया है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सास और दामाद की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और सभी आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है. 

