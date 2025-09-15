scorecardresearch
 

गाजियाबाद के मसौता गांव में दलित और राजपूत आमने-सामने, भीम आर्मी की एंट्री के बाद पथराव, पीएसी तैनात

दरअसल, एक दलित युवक की बाइक गांव के राजपूत वर्ग के लोगों की कार से टकरा गई. आरोप है कि कार सवारों ने युवक को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद युवक अपनी मां के साथ शिकायत करने पहुंचा. जहां मां-बेटे को कथित तौर पर बंधक बनाकर पीटा गया. इस घटना के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और जमकर पथराव हुआ, जिससे इलाके में जातीय तनाव फैल गया.

गाजियाबाद के गांव में पथराव के बाद हालात तनावपूर्ण (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रविवार देर शाम जमकर बवाल हुआ. यहां मसूरी थाना क्षेत्र के मसौता गांव में दो पक्ष आमने-सामने आ गए. जिससे इलाके में जातीय तनाव फैल गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ. हालात बिगड़ते देख गांव में भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती करनी पड़ी. पुलिस ने अब तक 6 लोगों को हिरासत में लिया है और कई अन्य की पहचान की जा रही है. 

जानिए विवाद की वजह

दरअसल, पूरा विवाद बीते शनिवार को शुरू हुआ था, जब दलित युवक की बाइक गांव के ही राजपूत वर्ग के लोगों की कार से टकरा गई थी. आरोप है कि कार सवारों ने बाइक सवार युवक को थप्पड़ मार दिए. इसके बाद युवक अपनी मां को लेकर दूसरे पक्ष से शिकायत करने पहुंचा तो दूसरे पक्ष से जुड़े कुछ लोगों द्वारा मां और बेटों को बंधक बनाकर पीट दिया गया. इस घटना को लेकर पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. 

इसी बीच रविवार को गांव में भीम आर्मी के नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया. राजनीतिक रंग लेने के बाद मामला और गरमा गया और कल देर शाम दो पक्षों में पथराव हो गया. इस दौरान गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. 

गांव में पीएसी और पुलिस बल तैनात

स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में विवाद को हल्के में लिया और गांव में पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं किया गया, जिसके चलते पथराव की घटना हुई. अब गांव में सुरक्षा की दृष्टि से पीएसी और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. एक पक्ष के लोगो का कहना है कि उन पर जमकर पथराव किया गया और लोगों ने घर में छुपकर अपनी जान बचाई. 

खंगाली जा रही सीसीटीवी कैमरों की फुटेज

वहीं, इस इस मामले में मसूरी के कार्यवाहक सहायक पुलिस आयुक्त अमित सक्सेना ने बताया कि मसौता गांव में दो पक्षों के बीच पथराव की सूचना मिली. पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण पाया. गांव के कुछ घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. दोषियों की पहचान कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

