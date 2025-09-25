कानपुर देहात: गांव के बाहर बगीचे में मिला दलित युवती का शव, प्रेमी गिरफ्तार, गांव में तनाव

कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र के लालपुर शिवराजपुर गांव में बुधवार सुबह दलित युवती की हत्या से सनसनी फैल गई. गांव के बाहर बगीचे में युवती का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया. पुलिस ने गांव को छावनी में बदल दिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

परिजनों ने पास के गांव के युवक करन भदौरिया पर हत्या का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि युवती का युवक से प्रेम प्रसंग था. मंगलवार शाम युवती शौच के लिए घर से निकली थी लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी. परिजनों ने पूरी रात तलाश की और सुबह उसका शव मिलने पर गुस्सा फूट पड़ा.

बगीचे में युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप

मृतका की मां और बहन ने आरोपी को फांसी देने की मांग की. परिवार ने पांच बीघा जमीन और दस लाख रुपये मुआवजे की भी मांग रखी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडेय, सीओ और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. जांच में अन्य नाम भी सामने आ सकते हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्या की गुत्थी सुलझा ली जाएगी.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

जानकारी के अनुसार मृतका तीन बहनों में दूसरी थी. इस घटना के बाद गांव में मातम है और हर कोई न्याय की मांग कर रहा है. पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई तेजी से होगी.

