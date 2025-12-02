scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मंत्री संजय निषाद का जीभ काटने पर 5.51 लाख का इनाम, बलिया वालों को दलाल कहने पर भड़की करणी सेना

बलिया में निषाद पार्टी के मंत्री संजय निषाद के विवादित बयान पर करणी सेना ने 5.51 लाख रुपये इनाम की घोषणा की. मंत्री ने बलिया के इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया. कांग्रेस ने प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार निकाला और FIR दर्ज करने की मांग की. मंत्री या पार्टी ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

Advertisement
X
मंत्री संजय निषाद के बयान पर कांग्रेस ने विरोध जताया. (File Photo: ITG)
मंत्री संजय निषाद के बयान पर कांग्रेस ने विरोध जताया. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में करणी सेना के जिला अध्यक्ष ने निसाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद के बयान को लेकर एक विवादित घोषणा की. उन्होंने कहा कि जो कोई भी मंत्री की जुबान काटकर लाएगा, उसे 5.51 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा. विवाद का कारण मंत्री का पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में दिया गया बयान है, जिसमें उन्होंने बलिया के इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया.

मंत्री के विवादित बयान का वीडियो वायरल
मंत्री संजय निषाद का वीडियो शनिवार को बंसडीह में हुए कार्यक्रम का वायरल हो गया. वीडियो में मंत्री कहते हैं, 'यहां कई लोग ब्रिटिश के दलाल थे. दलाली की परंपरा अब भी जारी है. इसलिए बलिया अभी भी बर्बाद है. अन्यथा बलिया 'बागी बलिया' था… लोग यहां अंग्रेजों को भगाकर देश को आजाद कराते थे." इस बयान के बाद विपक्षी दलों और स्थानीय लोगों ने मंत्री की निंदा की और कहा कि उन्होंने बलिया के इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है.

करणी सेना की कड़ी प्रतिक्रिया
करणी सेना के जिला अध्यक्ष कमलेश सिंह ने कहा, "मंत्री ने जो टिप्पणी की, वह उनकी मानसिकता को दर्शाती है. बलिया का मंगल पांडे ने क्रांति की पुकार बजाई थी. मैं 5,51,000 रुपये इनाम दूंगा, जो भी उनकी जुबान काटकर लाए." उनके बयान ने पूरे जिले में हलचल मचा दी.

सम्बंधित ख़बरें

वाराणसी में दो स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई है. (Photo: ITG)
स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, फ्लैट मालिक निकला भाजपा नेत्री का पति 
'हम त्रेता युग से NDA के साथ', बोले यूपी के मंत्री संजय निषाद  
Minister Sanjay Nishad is upset with the caste meetings in UP.
यूपी में जातीय बैठकों पर रोक, मंत्री संजय निषाद ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल 
Minister Nishad on Caste Rules: It will lead to political loss.
'BJP को होगा राजनीतिक नुकसान', UP सरकार के 'जाति' वाले फैसले पर बोले संजय निषाद  
Nishad Party state secretary Abdul Azim was shot (Photo: ITG)
यूपी में निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव पर फायरिंग, कार के गेट को चीरते हुए जांघ में जा धंसी गोली  
Advertisement

कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन
इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मंत्री का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार निकाला. कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने कहा कि मंत्री के बयान के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए उन्होंने बंसडीह कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है और FIR की मांग की है.

मंत्री या पार्टी की प्रतिक्रिया नहीं
इस मामले पर न तो मंत्री संजय निषाद ने कोई प्रतिक्रिया दी है और न ही निसाद पार्टी ने अब तक इस पर कोई बयान जारी किया है. पूरे जिले में बयान के विरोध और करणी सेना की धमकी ने सियासी और सामाजिक तापमान बढ़ा दिया है. प्रशासन मामले की निगरानी कर रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    संसद शीतकालीन सत्र लाइव
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement