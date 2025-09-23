scorecardresearch
 

Feedback

यूपी में सिरफिरे आशिक की करतूत... 6 महीने में 6 हजार कॉल और 300 मैसेज

महोबा की रोडवेज महिला कंडक्टर ने जेल से छूटे सिरफिरे आशिक रईस की छह हजार से ज्यादा कॉल और 315 धमकी भरे मैसेज से तंग आकर फांसी लगाने की कोशिश कर बैठी. महिला गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती है. पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और धमकियों के पीछे छुपे साजिश का पर्दाफाश करने की कोशिश में है.

Advertisement
X
सिरफिरे आशिक के फोन कॉल से महिला परेशान थी (Photo: AI-generated)
सिरफिरे आशिक के फोन कॉल से महिला परेशान थी (Photo: AI-generated)

महोबा जिले में बीती रात एक ऐसा मामला सामने आया जिसने इलाके को हिला कर रख दिया. रोडवेज डिपो में कार्यरत एक महिला परिचलक ने अपने ही जीवन के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाई और फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की. महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि महिला को यह कदम उठाने पर मजबूर करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सिरफिरे आशिक था, जिसने पिछले छह महीनों में उसे बार-बार परेशान किया. आशिक ने जेल की सलाखों के पीछे बिताए समय के बाद भी अपना खौफनाक व्यवहार जारी रखा.

सम्बंधित ख़बरें

महोबा की वोटर लिस्ट में सामने आई बड़ी गड़बड़ी 
महोबा के मतदाता सूची में बड़ी लापरवाही आई सामने. (Photo: Representational )
घर में रहते हैं 10 लोग, उसी पते पर 4 हजार से ज्यादा मतदाता... महोबा की वोटर लिस्ट में गजब खेल 
महोबा में युवती ने प्रेमी पर लगाए गंभीर आरोप. (Photo: Representational)
पूरी रात कमरे में रुका, संबंध बनाए और... महोबा में युवती ने प्रेमी पर लगाए सनसनीखेज आरोप 
डांस के समय चली गोली
'गोली चल जावेगी' गाने पर हो रहे डांस में सच में चली गोली, 2 युवतियां घायल, आरोपी फरार 
Mahoba Injection Video
जिला अस्पताल में मरीज खुद लगा रहा था इंजेक्शन; देखें 

छह महीनों में 6,159 बार कॉल और 315 मैसेज

महोबा जिले के चरखारी कस्बे की रहने वाली यह महिला परिचलक पिछले छह महीनों से लगातार डर और उत्पीड़न का सामना कर रही थी. पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी रईस ने महिला को 6,159 बार कॉल और 315 बार मैसेज भेजकर शादी करने का दबाव बनाया. सिर्फ यह ही नहीं, रईस ने महिला को उठाने, बलात्कार करने और तेजाब डालकर जला देने की धमकी भी दी. महिला मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो गई.

Advertisement

पुलिस ने बताया कि महिला ने कई बार इसकी शिकायत की थी और उसी पर कार्रवाई करते हुए रईस सहित चार लोगों को जेल भेजा गया था, लेकिन बाद में सभी जमानत पर बाहर आ गए. जेल से बाहर आने के बाद भी रईस ने धमकियां देना और शादी का दबाव बनाना नहीं छोड़ा.

जेल से बाहर आने के बाद फिर से धमकियां

पिछले दो सितम्बर को महिला परिचलक की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी रईस और अन्य तीन लोगों को जेल भेजा था. जेल में रहने के दौरान महिला को थोड़ी राहत मिली, लेकिन जमानत पर आने के बाद रईस ने दुबारा धमकियां शुरू कर दी. पुलिस ने बताया कि रईस बार-बार कॉल और मैसेज करके महिला को परेशान कर रहा था. यही लगातार मानसिक उत्पीड़न और डर महिला के लिए असहनीय हो गया. बीती रात उसने इतना मनोबल नहीं रखा कि फांसी लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की.

महिला परिचलक की स्थिति और इलाज

महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल महोबा लाया गया. चिकित्सकों ने बताया कि महिला अभी भी नाजुक हालत में है. उसका मानसिक और शारीरिक इलाज जारी है. चिकित्सक सुरक्षा और निगरानी के लिए पुलिस की मौजूदगी में ही उसका इलाज कर रहे हैं. पुलिस ने बताया कि महिला की मानसिक स्थिति बेहद खराब है और आत्महत्या के प्रयास के कारण उसे लगातार चिकित्सीय सहायता मिल रही है.

Advertisement

पुलिस की जांच और कार्रवाई

चरखारी थाना के इंचार्ज प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है. उन्होंने कहा कि पूर्व में चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया था, लेकिन बाद में सभी जमानत पर बाहर आ गए. अब हम जांच कर रहे हैं कि जमानत पर आने के बाद क्यों और कैसे धमकियां दी गईं और महिला को परेशान किया गया. कठोर कार्रवाई की जाएगी.

सिरफिरे आशिक का खौफनाक व्यवहार

जानकारी के अनुसार, रईस ने महिला को हर समय कॉल और मैसेज करके परेशान किया. महिला के परिवार और सहकर्मियों ने भी कई बार उसे समझाया, लेकिन रईस ने किसी की नहीं सुनी. उसकी धमकियों का दायरा इतना बड़ा था कि महिला का मानसिक संतुलन बिगड़ गया. सालों की मेहनत और डर का बोझ महिला पर इतना भारी पड़ गया कि उसने अपने जीवन के साथ खतरा मोल लेने का फैसला किया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement