scorecardresearch
 

Feedback

कानपुर पुलिस ने जिसे बिना सबूत बताया 'लुटेरी दुल्हन', कोर्ट ने उसे दी जमानत 

कानपुर में कथित ‘लुटेरी दुल्हन’ मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब अदालत ने पुलिस की रिमांड याचिका खारिज कर दिव्यांशी चौधरी को वहीं से रिहा कर दिया. कोर्ट ने कहा कि पुलिस कोई ठोस या विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दे सकी. फैसले के बाद पुलिस को फटकार लगी और अफसरों से जवाब-तलब हुआ. दिव्यांशी के वकील ने गिरफ्तारी व रिमांड प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया, जिसे कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया.

Advertisement
X
दिव्यांशी को कोर्ट के आदेश के बाद रिहा कर दिया गया है (Photo: ITG)
दिव्यांशी को कोर्ट के आदेश के बाद रिहा कर दिया गया है (Photo: ITG)

कानपुर में बहुचर्चित 'लुटेरी दुल्हन' प्रकरण में नया मोड़ आ गया. अदालत ने पुलिस की रिमांड याचिका को सिरे से खारिज करते हुए आरोपी दिव्यांशी चौधरी को कोर्ट परिसर से ही मुक्त कर दिया. फैसले में कोर्ट ने दो टूक कहा कि पुलिस रिमांड के समर्थन में कोई भी ठोस, विश्वसनीय या विधिसम्मत प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकी. इस टिप्पणी के साथ अदालत ने पुलिस व्यवस्था पर अप्रत्यक्ष रूप से कड़ी नाराजगी जताई. 


पुलिस को लगी फटकार, अफसरों से तलब

रिमांड अर्जी खारिज होने के बाद मामला कानपुर पुलिस प्रशासन के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला साबित हुआ. सुनवाई समाप्त होते ही डीसीपी ने सम्बंधित विवेचक और अधिकारियों को तत्काल उपस्थित होने के निर्देश दिए. सूत्रों के अनुसार, प्रभारी अधिकारियों से पूछा जा रहा है कि इतने संवेदनशील और बहुचर्चित प्रकरण में आखिर जांच किस स्तर पर कमजोर पड़ गई कि अदालत में रिमांड जैसा सामान्य-से-महत्वपूर्ण आदेश भी नहीं मिल सका. अधिकारियों की शुरुआती समीक्षा में यह बात सामने आ रही है कि मुकदमे में दर्ज कई धाराओं के समर्थन में पुलिस को जिन रिकॉर्ड और दस्तावेजों की आवश्यकता थी, वे रिमांड के समय प्रस्तुत नहीं किए गए. इससे अदालत को यह संतोष नहीं हो सका कि आरोपी से पूछताछ के लिए रिमांड आवश्यक है.

सम्बंधित ख़बरें

girl injured a molester in Kanpur (Photo- ITG)
मनचले ने जबरदस्ती पकड़कर चूमा तो लड़की ने अपने दांतों से काट डाली उसकी जीभ 
दिव्यांशी को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है (Photo: ITG)
महिला ने की चार शादी... दारोगा और बैंक मैनेजर के साथ फेरे लेने वाली दिव्यांशी की कहानी 
Digital arrest
दिल्ली धमाके की आड़ में साइबर ठगी बढ़ी, ATS अधिकारी बनकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश 
Delhi blast suspect doctor under custody in Kanpur cardiology case
फरीदाबाद मॉड्यूल: कानपुर से डॉ. आरिफ हिरासत में, मकान मालिक क्या बोले?  
Dr. Shaheen and Dr. Zafar Hayat (Photo- ITG)
बुर्के से चिढ़ती थी डॉक्टर शाहीन! पूर्व पति डॉ. जफर हयात ने खोला राज  
Advertisement

दरोगा की शिकायत पर हुई थी एफआईआर 

मामला ग्वालटोली थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर आदित्य की ओर से की गई शिकायत से शुरू हुआ था. मूल रूप से बुलंदशहर के बीबी नगर निवासी आदित्य ने नवंबर 2024 में अपनी पत्नी दिव्यांशी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि दिव्यांशी ‘ठगी करने वाली दुल्हन’ है, जिसने शादी को सिर्फ धोखाधड़ी का माध्यम बनाया. दोनों का विवाह 17 फरवरी 2024 को मेरठ के बड़ा मवाना निवासी दिव्यांशी चौधरी से धूमधाम से हुआ था. आदित्य ने आरोप लगाया कि विवाह के बाद धीरे-धीरे कई बातें संदिग्ध दिखाई देने लगीं और अंततः उन्हें लगा कि यह विवाह किसी संगठित ठगी का हिस्सा है. इसी आधार पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें कई धाराओं के तहत मामला पंजीकृत किया गया.

दिव्यांशी के वकील बोले

अदालत में सुनवाई के दौरान दिव्यांशी की ओर से अधिवक्ता वरुण भसीन पेश हुए. उन्होंने दलील दी कि पुलिस की रिमांड मांग न तो तथ्यात्मक रूप से मजबूत है, न ही कानूनी रूप से उचित. उनका कहना था कि पुलिस ने जिस ‘मटेरियल’ का हवाला दिया, वह अदालत की नजर में संदेह को भी पार नहीं कर सका. ऐसे में किसी भी आरोपी को रिमांड पर भेजना न्यायसंगत नहीं होता. अदालत ने भी यही माना कि रिमांड तभी दी जाती है जब पूछताछ के लिए उसके पीछे कोई मजबूत आधार हो. चूंकि पुलिस वह आधार प्रस्तुत नहीं कर सकी, इसलिए रिमांड को नामंज़ूर कर दिया गया. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी को व्यक्तिगत मुचलके पर रिहाई का आदेश जारी कर दिया.

Advertisement

कोर्ट ने कहा- सिर्फ आरोपों के आधार पर रिमांड संभव नहीं

सुनवाई में अदालत ने स्पष्ट किया कि महज आरोप, संदेह या अनुमान के सहारे किसी की स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि किसी भी रिमांड आदेश का आधार ठोस और वस्तुगत होना चाहिए. पुलिस की ओर से प्रस्तुत सामग्री में यह ठोसपन नहीं था. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आरोपी जांच में सहयोग करेगी और किसी भी गवाह, अधिकारी या साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगी.

वकील ने लगाए गंभीर आरोप

दिव्यांशी के वकील ने अदालत में यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने दिन में लगभग 12 बजे गिरफ्तारी की, लेकिन रिमांड के लिए आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया शाम 5:30 बजे के बाद शुरू हुई. उन्होंने कहा कि पुलिस देर शाम रिमांड लेने के लिए घर जाकर पहुंची, लेकिन अदालत की समय-सीमा पार हो चुकी थी. संबंधित जज ने शाम को रिमांड सुनने से यह कहते हुए मना कर दिया कि प्रक्रिया रात में पूरी नहीं की जा सकती, इसलिए सुबह आएँ. अदालत ने इस प्रक्रिया पर भी नाराजगी जताई. वकील के अनुसार कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुलिस देर रात सिर्फ इस उम्मीद में पहुंची थी कि ‘बिना फाइल पढ़े’ रिमांड मिल जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement