scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कफ सिरप सिंडिकेट: बाहुबलियों से कनेक्शन! तस्कर शुभम-अमित की धनंजय सिंह, सुशील सिंह के साथ तस्वीरें वायरल

प्रतिबंधित कफ सिरप तस्करी के आरोपी शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा के धनंजय सिंह और विधायक सुशील सिंह से गहरे संबंध हैं. दोनों नेता अमित टाटा को 'छोटा भाई' बता रहे हैं. अमित टाटा की 9777 नंबर वाली फॉर्च्यूनर, जो धनंजय सिंह की गाड़ियों का नंबर है, करीबी दर्शाती है. ये तस्कर हवाला से करोड़ों का लेन-देन करते थे.

Advertisement
X
बाहुबली धनंजय सिंह के साथ शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा (Photo- Screengrab)
बाहुबली धनंजय सिंह के साथ शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा (Photo- Screengrab)

प्रतिबंधित कफ सिरप तस्करी के सिंडिकेट किंगपिन शुभम जायसवाल और उसके पार्टनर अमित सिंह टाटा के पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं से करीबी संबंध सामने आए हैं. सोशल मीडिया पर धनंजय सिंह और बीजेपी विधायक सुशील सिंह के साथ उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं. यह भी जानकारी सामने आई है कि दोनों तस्कर- शुभम और अमित हर साल दुबई और पटाया की सैर करते थे और करोड़ों का लेन-देन हवाला के जरिए करते थे.

फॉर्च्यूनर और 9777 नंबर का राज

वायरल वीडियो में सैयद राजा से बीजेपी विधायक सुशील सिंह अमित सिंह टाटा को अपना छोटा भाई बता रहे हैं. वहीं, एक अन्य वीडियो में पूर्व सांसद व माफिया धनंजय सिंह भी अमित टाटा को अपना छोटा भाई कहते दिख रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Lucknow police arrested thugs Premshankar and Santosh (Photo- ITG)
ठगी का 'कॉर्पोरेट मॉडल': 50 कर्मचारी, लग्जरी कार में एंट्री... प्रेमशंकर ने ऐसे लूटे करोड़ों  
Bamboo Manipur Ice Age
मणिपुर में मिला 37 हजार साल पुराना कांटेदार बांस... हिमयुग के रहस्य का खुलासा 
Shubham Jaiswal and Amit Singh 'Tata' (Photo- ITG)
दुबई से चल रहा था सिरप तस्करी का सिंडिकेट! अमित 'टाटा' की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा  
डेट ऑफ बर्थ को लेकर यूपी सरकार ने जारी किया आदेश. (Photo: Representational)
यूपी में आधार अब जन्मतिथि प्रमाण के रूप में मान्य नहीं 
सीएम योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा. (File Photo: ITG)
फाजिलनगर का नाम बदलकर होगा पावा नगरी, CM योगी ने की घोषणा 

गौरतलब है कि एसटीएफ को अमित सिंह टाटा से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी मिली है, जिसका नंबर 9777 है. यह नंबर धनंजय सिंह की सभी गाड़ियों का होता है, जो अमित सिंह टाटा की करीबी को दर्शाता है. यह गाड़ी अमित की पत्नी साक्षी सिंह के नाम पर है और अक्सर धनंजय के काफिले में चलती थी. वाराणसी के शुभम जायसवाल की भी धनंजय सिंह के साथ तस्वीरें वायरल हुई हैं.

करोड़ों का मुनाफा और पंचायत चुनाव की तैयारी

एसटीएफ की पूछताछ में अमित सिंह टाटा ने कबूल किया कि धनबाद की देव कृपा मेडिकल एजेंसी और वाराणसी में श्री मेडिकल उनकी फर्म थीं, लेकिन काम शुभम जायसवाल और उसकी टीम देखती थी. तस्करी का यह सिंडिकेट बांग्लादेश तक फैला हुआ था और इसमें नकद लेनदेन सबसे ज्यादा होता था. जौनपुर का रहने वाला अमित सिंह टाटा इसी पैसे के दम पर आने वाले पंचायत चुनावों में ब्लॉक प्रमुख बनने की तैयारी में था.

Advertisement

5 लाख के बदले 30 लाख के मुनाफे का लालच 

बताया जा रहा है कि कफ सिरप तस्करी में 5 लाख के बदले 30 लाख रूपये के मुनाफे को देख अमित सिंह शुभम जायसवाल का पार्टनर बना था.  सोशल मीडिया पर अमित और शुभम की दुबई सफारी की तस्वीर भी सामने आई हैं.  

मालूम हो कि यूपी एसटीएफ ने ₹100 करोड़ से अधिक की Phensedyl कफ सिरप तस्करी के मामले में अमित सिंह 'टाटा' को गिरफ्तार किया है. दुबई भाग चुका शुभम जायसवाल इस सिंडिकेट का किंगपिन है. ये लोग झारखंड से फर्म बनाकर सिरप की सप्लाई बांग्लादेश तक कर रहे थे.

जांच में सामने आया कि फर्जीवाड़े के कारण कंपनी द्वारा प्रोडक्शन बंद करने के बावजूद शुभम की दो फर्म सुपर स्टॉकिस्ट थीं. शुभम ने तस्करी से करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है. एसटीएफ ने शुभम के लिए लुक आउट नोटिस जारी किया है और उसके बाहुबली कनेक्शन की भी जांच कर रही है. अमित सिंह टाटा, विभोर राणा और शुभम जायसवाल मिलकर यह नेटवर्क चला रहे थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement