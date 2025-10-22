बरेली में धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़, हिंदुओं को बनाते थे ईसाई, पादरी समेत 3 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बरेली में धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ है. ये गैंग हिंदुओं को ईसाई बनाता था. शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पादरी समेत चार लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. पकड़े गए लोगों में सुमित मैसी, अमित मैसी और सतपाल शामिल हैं.

बताया जा रहा है ये लोग तरह-तरह के चीजों का लालच देकर गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को अपने झांसे में फंसाते थे और धर्मांतरण के लिए ले जाते थे. जानकारी मिलते ही पुलिस ने छापा मारा और मौके से तीनों को गिरफ्तार कर लिया.

मामले में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि बारादरी पुलिस के पास यह सूचना प्राप्त हुई कि रोहिलखंड चौकी के करीब सुपर सिटी कॉलोनी में किराए का मकान लेकर कुछ लोगों द्वारा अवैध धर्मांतरण गतिविधि संचालित की जा रही है. जिसके बाद पकड़े गए सुमित मैसी, अमित मैसी और सतपाल के खिलाफ सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कराया गया. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद इनको जेल भेज दिया गया.

पुलिस की जांच में सामने आया है अब तक गैंग कई लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है. किराए का मकान लेकर ये लोग धर्मांतरण का काम करते थे. खास तौर पर ये गरीब लोगों को, दलित और ओबीसी जाति के लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और ब्रेनवाश करके उनका धर्मांतरण करते थे.

बताया जा रहा है इस पूरे मामले में सुभाष नगर के रहने वाले ऋषभ ठाकुर ने पुलिस से शिकायत की थी कि हिंदू महिलाओं, बच्चों को ये लोग बहलाकर धर्मांतरण के लिए ले जाते हैं. विशेष प्रार्थना सभा करते हैं और ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक पढ़वाते हैं. इसके बाद जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर छापा मारा तो पादरी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और धर्मांतरण की प्रक्रिया होती हुई पाई गई.

