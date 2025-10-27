scorecardresearch
 

हाथरस में 'आग का गोला' बना कंटेनर, 8 KM तक सड़क पर दौड़ती रहीं लाखों की जलती साड़ियां!

उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक कंटेनर में बिजली का तार टूटने से आग लग गई. लाखों की साड़ियां जलने लगीं, लेकिन चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए आग की लपटों में घिरे कंटेनर को 8 किलोमीटर दूर तिराहे तक दौड़ा दिया. फायर ब्रिगेड की टीम भी उसका पीछा करती रही. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

साड़ी भरे कंटेनर में लगी आग (Photo- ITG)
उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया. यहां सूरत से साड़ियां लेकर आए एक कंटेनर में बिजली का तार टूटने से आग लग गई. आग की लपटों में घिरा वह कंटेनर चालक की सूझबूझ से शहर से बाहर 8 किलोमीटर तक सड़क पर दौड़ता रहा.  इस घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

दरअसल, हाथरस में एक कंटेनर 8 किलोमीटर तक सड़क पर दौड़ता रहा. यह घटना 24 अक्टूबर की रात को घटी. यह कंटेनर उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर के रिहायशी इलाके मधुगढ़ी में खड़ा था. कंटेनर के अंदर लाखों रुपये कीमत की साड़ियां जल रही थीं. 

इस कंटेनर में बिजली की लाइन का तार टूटने से आग लगी थी. चालक जलते हुए कंटेनर को शहर से बाहर 8 किलोमीटर दूर नगला भुस तिराहे पर ले गया. फायर ब्रिगेड की टीम 8 किलोमीटर तक जलते हुए कंटेनर का पीछा करती रही. 

जलते कंटेनर का वीडियो वायरल

कंटेनर में लगी आग के बाद ड्राइवर ने खतरा भांपते हुए उसे रिहायशी इलाके से बाहर निकालने का फैसला किया. वह जलते हुए कंटेनर को लेकर 8 किलोमीटर तक सड़क पर दौड़ता रहा. इस दौरान अंदर रखी लाखों रुपये की साड़ियां जलती रहीं. आग की लपटों से घिरे कंटेनर का यह मंजर देखकर हर कोई हैरान था.  

वहीं, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम भी कंटेनर के पीछे दौड़ती रही. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फिलहाल, कोई जनहानि नहीं हुई. 

