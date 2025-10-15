'अगर त्यौहार में खलल डालने की कोशिश की तो...', दिवाली से पहले CM योगी की उपद्रवियों को चेतावनी

दिवाली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी इस त्यौहार के आनंद और उत्साह में खलल डालने की कोशिश करेगा, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी. उन्होंने कहा कि चाहे वो कोई भी हो, उसे बिना देर किए सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा. कोई नरमी नहीं बरती जाएगी.
लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, "अगर कोई इस त्योहार की खुशी और उत्साह में खलल डालने की कोशिश करेगा, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी; चाहे वो कोई भी हो, उसे बिना देर किए सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा. त्योहार और उत्सव शांति और मेलजोल से मनाए जाने चाहिए. पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में हर समुदाय के सभी त्योहार शांति से मनाए गए हैं... यह अब दंगाइयों के आगे झुकने वाली सरकार नहीं है."
इससे पहले सीएम योगी ने दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश के लगभग 14 लाख 82 हजार कर्मचारियों को बड़ा आर्थिक उपहार दिया. उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने का निर्णय लिया. प्रत्येक पात्र कर्मचारी को 6,908 का लाभ मिलेगा, जिस पर कुल ₹1,022 करोड़ का व्यय होगा.
इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की 1.86 करोड़ माताओं और बहनों को दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे. इस स्कीम के लिए इस वित्तीय वर्ष में 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.