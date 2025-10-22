CM योगी के 'हलाल सर्टिफिकेशन' पर बयान के बाद सियासत तेज, सपा बोली- न करें इस्लामी राजनीति; मौलाना रजवी ने कही ये बात

सीएम योगी आदित्यनाथ के 'हलाल सर्टिफिकेशन' पर दिए बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया है. समाजवादी पार्टी और कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी. ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सीएम योगी के बयान पर कहा कि 'हलाल सर्टिफिकेट' देने का सिलसिला शरीयत की रौशनी में सरासर गलत है. उन्होंने आरोप लगाया कि मजहब की आड़ में पैसा कमाया जा रहा है. मौलाना रजवी ने यह भी कहा कि वह सीएम की इस बात से सहमत नहीं हैं कि यह पैसा आतंकवाद के लिए खर्च किया जा रहा है.

वहीं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह 'साजन' ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को समय निकालकर के इस देश का इतिहास पढ़ना चाहिए. इस देश को बनाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका खून-पसीना लगा है.

सुनील सिंह ने आगे कहा कि आप इस्लामी राजनीति की बात कर रहे हैं. आप धर्म को सबसे पहले आगे ले आते हैं, तो बताइये भगवान राम के नाम पर चंदा किसने चोरी किया? भगवान राम की जमीन पर घोटाला किसने किया? आज धर्म के नाम पर दलित और पिछड़ों का आरक्षण कौन छीन रहा है? कौन उनका हक खा रहा है?

सीएम योगी का बयान

दरअसल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को 'हलाल सर्टिफिकेशन' को लेकर सख्त रुख अपनाया. उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट किया कि यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, और अब कोई भी संस्था 'हलाल सर्टिफिकेट' लगाकर अपने उत्पाद नहीं बेच पाएगी.

सीएम ने जनता से अपील की कि सामान खरीदते समय यह जरूर देखें कि कहीं उस पर 'हलाल सर्टिफिकेशन' तो नहीं लिखा है. उन्होंने चेतावनी दी कि 'हलाल सर्टिफिकेशन' के नाम पर भारत के ग्राहकों का शोषण किया जा रहा है और इस पूरे कारोबार का पैसा 'आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण' जैसे षड्यंत्रों में इस्तेमाल होता है.

उन्होंने दावा किया कि देश में लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का यह कारोबार भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है. सीएम ने साफ कहा कि जीएसटी दें, लेकिन 'हलाल सर्टिफिकेशन' के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी न दें, क्योंकि यह पैसा सीधे आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा. यूपी सरकार ने ऐसे शोषण करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है.

VHP ने कही ये बात

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हलाल सर्टिफिकेशन लेबल वाले बयान पर VHP के नेशनल स्पोक्सपर्सन विनोद बंसल ने कहा, "हलालनॉमिक्स' देश की इकॉनमी पर बहुत बड़ा बोझ है. 'हलाल' के नाम पर देश में कई एंटी-नेशनल अड्डे बन गए हैं. गैर-कानूनी हलाल सर्टिफिकेशन हो रहा है. उस सर्टिफिकेशन के ज़रिए देश की अलग-अलग कंपनियों से करोड़ों रुपये इकट्ठा किए जा रहे हैं. उस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी और एंटी-नेशनल कामों के लिए किया जा रहा है. योगी जी ने जो कहा है वह बहुत सीरियस है; समाज को इसे सीरियसली लेना चाहिए.

