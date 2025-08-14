scorecardresearch
 

Feedback

'कुछ लोग कुएं के मेंढक की तरह...', अखिलेश के PDA पर योगी का हमला, विधानसभा में जमकर बरसे

यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया. इस दौरान उन्होंने सपा समेत दूसरे विपक्षी दलों को निशाने पर लिया. साथ ही अखिलेश यादव के PDA पर तंज कसा. आइए जानते हैं सीएम योगी ने क्या-क्या कहा...

Advertisement
X
यूपी विधानसभा में सीएम योगी (फोटो: पीटीआई)
यूपी विधानसभा में सीएम योगी (फोटो: पीटीआई)

यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है. विधानसभा में सरकार के 'विजन डॉक्यूमेंट' पर चर्चा हो रही है. इस पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ जवाब दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटे में 187 वक्ताओं ने मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं, मैं सभी पक्ष और विपक्ष के नेताओं को धन्यवाद देता हूं. 

सदन में बोलते हुए सीएम योगी ने सपा को निशाने पर लिया. वहीं, अखिलेश यादव के PDA पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग कुएं के मेंढक की तरह हैं, उन्हें इसके आगे कुछ नहीं दिखता. सिर्फ अपना परिवार नजर आता है. दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन वो परिवार में ही सिमटे हैं.

विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का विकास तेजी से हो रहा है. जबकि, पूर्व की सरकार में अराजकता चरम पर थी. सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडेय पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष काफी बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, वह बोलने का प्रयास करते हैं, स्वयं के विवेक से बोलते हैं तो सही बोलते हैं दूसरों के द्वारा संचालित होते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Discussion on a developed India in the UP Assembly, with a target set for 2047.
'UP देश की ग्रोथ का इंजन है', विधानसभा में बोले CM योगी 
SP MLA Pooja Pal praised CM Yogi (Photo: Screengrab)
'मेरे पति के हत्यारे को CM योगी ने मिट्टी में मिलाया', यूपी विधानसभा में बोलीं सपा MLA 
क्या यूपी में धर्म-जाति देख आरोपियों पर होती है कार्रवाई? देखें ख़बरदार  
UP_Bird_Flu
बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, CM Yogi ने दिए सख्त निर्देश 
दंगल: UP में योगी के विकास का मॉडल चलेगा या सियासी शिगूफे के मंदिर-मस्जिद का?  
Advertisement

सीएम ने एक शेर के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा- 

बड़ा हसीन है उनकी जबान का जादू,
लगा के आग बहारों की बात करते हैं. 
जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटीं,
वही नसीब के मारों की बात करते हैं. 

योगी ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग कूंप मंडूक हैं. वो PDA की बात करते हैं, जिसका मतलब है कि 'परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी.' पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और ये लोग परिवार डेवलेपमेंट अथॉरिटी की तरह काम कर रहे हैं. 

योगी का सपा पर हमला

सीएम योगी ने कहा कि सपा के टाइम मूलभूत सुविधाओं पर सरकार की उदासीनता थी, किसान परेशान था, पलायन था, गरीब के अभाव में दम तोड़ते बच्चे थे, भाई-भतीजावाद कल्चर हावी हो गया था. अब अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस है. 2014 के बाद पीएम मोदी के विजन से जो यात्रा शुरू हुई, 2025 में भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ये होती है विजन की यात्रा.

उत्तर प्रदेश के कुछ कालखंड ऐसे आए जिनमें आर्थिक तालाबंदी हो गई थी. प्रदेश में देश की 16% आबादी निवास करती है लेकिन जीडीपी रसातल में पहुंचा दी गई थी. मगर हमारी सरकार में कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी विकास दर नेशनल एवरेज से बेहतर रही. यूपी में संभावना है और आगे बढ़ने की. पिछले 5 वर्षों ने यूपी अब बीमारू नहीं रह गया है बल्कि सरप्लस स्टेट के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement