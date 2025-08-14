'कुछ लोग कुएं के मेंढक की तरह...', अखिलेश के PDA पर योगी का हमला, विधानसभा में जमकर बरसे

यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है. विधानसभा में सरकार के 'विजन डॉक्यूमेंट' पर चर्चा हो रही है. इस पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ जवाब दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटे में 187 वक्ताओं ने मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं, मैं सभी पक्ष और विपक्ष के नेताओं को धन्यवाद देता हूं.

सदन में बोलते हुए सीएम योगी ने सपा को निशाने पर लिया. वहीं, अखिलेश यादव के PDA पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग कुएं के मेंढक की तरह हैं, उन्हें इसके आगे कुछ नहीं दिखता. सिर्फ अपना परिवार नजर आता है. दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन वो परिवार में ही सिमटे हैं.

विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का विकास तेजी से हो रहा है. जबकि, पूर्व की सरकार में अराजकता चरम पर थी. सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडेय पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष काफी बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, वह बोलने का प्रयास करते हैं, स्वयं के विवेक से बोलते हैं तो सही बोलते हैं दूसरों के द्वारा संचालित होते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है.

सीएम ने एक शेर के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा-

बड़ा हसीन है उनकी जबान का जादू,

लगा के आग बहारों की बात करते हैं.

जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटीं,

वही नसीब के मारों की बात करते हैं.

योगी ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग कूंप मंडूक हैं. वो PDA की बात करते हैं, जिसका मतलब है कि 'परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी.' पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और ये लोग परिवार डेवलेपमेंट अथॉरिटी की तरह काम कर रहे हैं.

योगी का सपा पर हमला

सीएम योगी ने कहा कि सपा के टाइम मूलभूत सुविधाओं पर सरकार की उदासीनता थी, किसान परेशान था, पलायन था, गरीब के अभाव में दम तोड़ते बच्चे थे, भाई-भतीजावाद कल्चर हावी हो गया था. अब अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस है. 2014 के बाद पीएम मोदी के विजन से जो यात्रा शुरू हुई, 2025 में भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ये होती है विजन की यात्रा.

उत्तर प्रदेश के कुछ कालखंड ऐसे आए जिनमें आर्थिक तालाबंदी हो गई थी. प्रदेश में देश की 16% आबादी निवास करती है लेकिन जीडीपी रसातल में पहुंचा दी गई थी. मगर हमारी सरकार में कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी विकास दर नेशनल एवरेज से बेहतर रही. यूपी में संभावना है और आगे बढ़ने की. पिछले 5 वर्षों ने यूपी अब बीमारू नहीं रह गया है बल्कि सरप्लस स्टेट के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है.

