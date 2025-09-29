scorecardresearch
 

'मैदान कोई भी हो, भारत हमेशा विजयी रहेगा', Asia Cup में पाकिस्तान की हार पर बोले CM योगी, अखिलेश ने भी दी बधाई

एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद टीम इंडिया की जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल है. इस ऐतिहासिक जीत पर नेताओं ने भी टीम को बधाई दी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एक्स' पर लिखा, "मैदान कोई भी हो, भारत हमेशा विजयी रहेगा." सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने टीम की एकता की सराहना करते हुए कहा कि "एकता ही जीत की नींव है."

एशिया कप में जीत पर सीएम योगी और अखिलेश का रिएक्शन (Photo- ITG)
एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली. इस जीत से देशवासियों में खुशी का माहौल है. सोशल मीडिया पर बधाई संदेश देने वालों में राजनेता भी पीछे नहीं हैं. उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ही अंदाज में इंडियन क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने 'एक्स' पर लिखा- "मैदान चाहे कोई भी हो, भारत हमेशा विजयी रहेगा... भारतीय क्रिकेट टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को हार्दिक बधाई, जय हिंद." 

वहीं, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा- "एकता ही जीत की नींव है. भारतीय क्रिकेट टीम के सभी एकजुट खिलाड़ियों, कोचों, सहयोगी स्टाफ और देशवासियों को एशिया कप जीतने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं."

उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी चिर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीत के लिए टीम इंडिया की सराहना की. यूपी पुलिस ने 'एक्स' पर लिखा- "दशहरे की जीत से लेकर दिवाली की चमक तक, आतिशबाजी जल्दी शुरू हो जाती है. टीम इंडिया ने एशिया कप जीतकर दिलों और स्कोरबोर्ड दोनों को रोशन कर दिया."

पीएम मोदी और अमित शाह ने भी दी बधाई

पीएम मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की बधाई देते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, 'खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर... नतीजा वही, भारत जीत गया! हमारे क्रिकेटरों को जीत की बधाई.' वहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने लिखा- एक अद्भुत जीत. हमारे लड़कों की जबरदस्त ऊर्जा ने प्रतिद्वंद्वियों को एक बार फिर धूल चटा दी. भारत को जीतना तय है, चाहे कोई भी मैदान हो. 

गौरतलब है कि भारत ने एशिया कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. यह 9वीं बार है जब भारतीय क्रिकेट टीम ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को अपने नाम किया है. भारत एशिया कप के इतिहास की सबसे सफल टीम है, जिसने 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023 और अब 2025 में खिताब जीता है. टीम इंडिया ने यह जीत कोच गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में हासिल की है, और यह उनके कार्यकाल में लगातार दूसरा व्हाइट-बॉल खिताब है. 

