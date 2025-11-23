scorecardresearch
 

'राम के आदर्शों का पालन करते हुए नए UP का निर्माण करें...', मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लोगों से अपील करते हुए कहा है कि राम के आदर्शों को पालन करते हुए नए यूपी का निर्माण करें. अपने इस पत्र में उन्होंने विकास के लिए जनता से बेहद खास अंदाज में अपील की है.

सीएम योगी ने यूपी के विकास के लिए जनता से की अपील.
सीएम योगी ने यूपी के विकास के लिए जनता से की अपील.

अयोध्या में राम मंदिर का काम पूरा हो चुका है. इसे लेकर 25 नवंबर को मंदिर पर धर्मध्वजा फहरायी जाएगी, उसके पहले आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील करते हुए पत्र लिखा है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. 

पोस्ट में सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन को धन्यवाद देते हुए जनता से अपील की है. सीएम ने सभी से प्रदेश के निर्माण में सहयोग करने की बात कही है. साथ ही विकसित अयोध्या और उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प का आह्वान किया है. उन्होंने इस बात की भी आशा व्यक्त की है कि अयोध्या में धर्म ध्वज के पुनर्स्थापना से राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का एक नया युग शुरू होगा.

25 नवंबर को होगा भव्य समारोह 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 25 नवंबर को अयोध्या में एक भव्य समारोह में धर्म ध्वज स्थापित किया जाएगा. इससे राज्य में सुख- शांति का वास होगा और लोगों के मन में प्रसन्नता होगी. 
 

पोस्ट में क्या बोले सीएम योगी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम योगी ने पोस्ट में लिखा 25 नवंबर, 2025 को श्री अयोध्या धाम का नाम एक बार फिर इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में नाम दर्ज होगा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अयोध्या धाम में हो रहे कार्य भगवान राम के जीवन मूल्यों से प्रेरित है. 

जनता के नाम पत्र जारी

मुख्यमंत्री ने जनता के नाम एक पत्र साझा किया जिसमें कहा गया कि धर्म ध्वज का जीर्णोद्धार अयोध्या को एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र में बदल देगा. भव्य राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद यह अनुष्ठान केवल एक यज्ञ नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत है.

