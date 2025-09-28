'लातों के भूत बातों से नहीं मानते', सीएम योगी बोले- गजवा-ए-हिंद का सपना देखने वालों का अंत छांगुर जैसा होगा

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गजवा-ए-हिंद का सपना देखने वालों का अंत छांगुर बाबा की तरह होगा. उन्होंने बलरामपुर में कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हें विकास अच्छा नही लगता. उन्हीं से मैं कहने आया हूं कि विकास में बाधक बनोगे, तो विकास पहले उनके लिए विनाश का कारण बन जाएगा. उत्सव से पहले उपद्रव किया तो पीढियां याद रखेंगी. जो लोग मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो समय गया, जब सपा और कांग्रेस की सरकारें थीं. अब सीधे नरक में जाओगे.

सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग रहते तो भारत मे हैं, लेकिन गज़वा-ए-हिंद का सपना देखते हैं, उनका सपना जहन्नुम में जाने का टिकट कन्फर्म कर देगा. देर सबेर उनका हाल छांगुर बाबा जैसा होगा. हमें ऐसे कालनेमियों से सतर्क रहना होगा.

सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती. लातों के भूत बातों से नहीं मानते. हमारी संवेदनाएं गरीब, नौजवान, किसानों, बेटियों, व्यापारियों के लिए हैं. लेकिन इन मूर्खों को ये नहीं पता कि आस्था चौराहे पर प्रदर्शन का विषय नहीं है. ये कमजोर कायर लोग बच्चों के हाथों में 'I Love Mohammad' का पोस्टर-तख्तियां पकड़ा रहे हैं. उन्हें ये नहीं पता कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही, उन बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं.

'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा'

कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि लव-जिहाद, धर्मांतरण और गो-तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा. अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, तो उसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को तुरंत उपलब्ध कराएं. उसके उपचार की व्यवस्था हम खुद कर लेंगे.

