scorecardresearch
 

Feedback

एक मंडप में 300 शादियां.....अफसरों ने निभाया 'घर के बड़े' का किरदार, DM अस्मिता लाल भी बनीं अभिभावक

इस सामूहिक विवाह समारोह में सभी धर्मों के जोड़ों ने विवाह किया. कहीं शहनाइयों की गूंज के बीच जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लिए, तो वहीं दूसरी ओर कलमे की तिलावत के साथ जोड़ों ने 'कुबूल है' कहकर अपना नया जीवन शुरू किया.

Advertisement
X
एक ही मंडप में 300 जोड़ों का सामूहिक विवाह.(Photo:Screengrab)
एक ही मंडप में 300 जोड़ों का सामूहिक विवाह.(Photo:Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बागपत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह एक अद्वितीय मिसाल बन गया, जहां मानवता और एकता का अद्भुत संगम देखने को मिला. इस भव्य आयोजन में एक ही मंडप के नीचे सैकड़ों जोड़ों ने नए जीवन की शुरुआत की.

यह समारोह सिर्फ एक सरकारी योजना का क्रियान्वयन नहीं था, बल्कि सामाजिक सौहार्द, प्यार और बराबरी का उत्सव बन गया. बागपत की डीएम अस्मिता लाल के अनुसार, इस भव्य आयोजन में 300 जोड़ों की शादी करवाई गई.

योगी के अफसर बने 'अभिभावक'
इस आयोजन की सबसे खास बात यह रही कि जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकारी अधिकारी की जगह परिवार के बड़े की भूमिका निभाई. जिलाधिकारी अस्मिता लाल खुद वहां हर जोड़े की 'अभिभावक' बनकर मौजूद थीं. उन्होंने कहा कि इस आयोजन में 'एक फैमिली टच जैसा अहसास' था.

सम्बंधित ख़बरें

दुल्हन के मेकअप में देरी पर चले लाठी-डंडे, मंडप में मची भगदड़ 
huge commotion during wedding in Barabanki (Photo- ITG)
दूल्हे के सामने प्रेमी ने भर दी दुल्हन की मांग, खाली हाथ लौटी बारात 
छात्राओं ने भगवान शिव से विवाह रचाया.(Photo: Pramod Kumar Gautam/ITG)
न दूल्हा, न मंडप... फिर भी हुई शादी! 4 छात्राओं ने भगवान शिव से रचाई शादी 
पीट-पीटकर युवक की हत्या. (Photo: Representational)
मां के जनाजे में पहुंचा था युवक... रिश्तेदारों ने कर दी हत्या, एक गिरफ्तार 
SIL Marriage
भाभी से निकाह, मां के जनाजे में पहुंचा तो मर्डर 

जिले के तमाम अफसरों ने वर-वधू को आशीर्वाद दिया, गठबंधन बांधा और नवविवाहित जोड़ों को उनकी जरूरत का सामान देकर विदा किया.

नववधू ने किया CM और प्रशासन का धन्यवाद
सामूहिक विवाह में शामिल हुई दूल्हा-दुल्हनों ने इस आयोजन की सराहना की. दुल्हन छवि शर्मा ने कहा, "मैं इस शादी से बहुत खुश हूं, यहां शादी में सब समान दिया जा रहा है. मैं योगी जी (मुख्यमंत्री) का और प्रशासन का धन्यवाद करती हूं."

Advertisement

DM अस्मिता लाल ने बताया कि सभी अधिकारियों ने गठबंधन बांधा और दुल्हन को उसकी जरूरत का सामान देकर विदा किया गया है, जिससे यह आयोजन प्रशासन और जनता के बीच रिश्ते की नई परिभाषा रच गया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement