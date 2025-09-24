बलिया में 11वीं की छात्रा से रेपकर धमकाया, नाबालिग रिश्तेदार ही निकला आरोपी

उत्तर प्रदेश के बलिया से एक डरा देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक ग्यारहवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ उसके नाबालिग रिश्तेदार ने कथित तौर पर बलात्कार किया. पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी है.

यह घटना सोमवार को उस समय हुई जब पीड़िता साइकिल से स्कूल जा रही थी. पुलिस ने बताया कि आरोपी, जो उसका पड़ोसी भी है, ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया. फिर वह उसे एक सुनसान कमरे में ले गया जहां उसने कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया.

पुलिस ने बताया कि उसने उसे घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता और आरोपी दोनों की उम्र लगभग 17 साल है.

मंगलवार शाम को, पीड़िता और उसके परिवार ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं, बलात्कार और आपराधिक धमकी के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस ने बताया कि आरोपी हिरासत में है और आगे की जांच जारी है.

