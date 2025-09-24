scorecardresearch
 

Feedback

बलिया में 11वीं की छात्रा से रेपकर धमकाया, नाबालिग रिश्तेदार ही निकला आरोपी

बलिया में एक 11वीं क्लास की छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है. पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार रेप को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि छात्रा का नाबालिग रिश्तेदार ही निकला जो इस समय पुलिस की

Advertisement
X
बलिया में 11वीं की छात्रा से रेपकर धमकाया (Photo: representation image)
बलिया में 11वीं की छात्रा से रेपकर धमकाया (Photo: representation image)

उत्तर प्रदेश के बलिया से एक डरा देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक ग्यारहवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ उसके नाबालिग रिश्तेदार ने कथित तौर पर बलात्कार किया. पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी है.

यह घटना सोमवार को उस समय हुई जब पीड़िता साइकिल से स्कूल जा रही थी. पुलिस ने बताया कि आरोपी, जो उसका पड़ोसी भी है, ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया. फिर वह उसे एक सुनसान कमरे में ले गया जहां उसने कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया.

पुलिस ने बताया कि उसने उसे घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता और आरोपी दोनों की उम्र लगभग 17 साल है.

सम्बंधित ख़बरें

men arrested
'तेरे पास बॉयफ्रेंड है? तो मैं तुझे...' कहकर रिश्तेदार ने नाबालिग को बुलाया, फिर किया गैंगरेप 
police team
ट्यूशन टीचर ने बार- बार किया रेप, प्रेग्नेंट हुई तो खिला दी गर्भपात की गोली, छात्रा की मौत 
Representative Image (ITG)
पुरानी दुश्मनी में निर्दोष युवक की हत्या, लापरवाही बरतने पर 4 पुलिसकर्मी निलंबित 
सड़क हादसे में कॉन्स्टेबल की चली गई जान. (Photo: Representational)
बलिया: सड़क हादसे में यूपी पुलिस के कॉन्स्टेबल की मौत 
बदमाशों ने प्रधानाध्यापक को मारी गोली. (Photo: Representational )
बलिया में सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक की हत्या, बाइक से आए बदमाशों ने मारी गोली 

मंगलवार शाम को, पीड़िता और उसके परिवार ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं, बलात्कार और आपराधिक धमकी के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस ने बताया कि आरोपी हिरासत में है और आगे की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement