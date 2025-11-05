scorecardresearch
 

UP: चुनार स्टेशन पर पटरी क्रॉस करते वक्त ट्रेन की चपेट में आए तीर्थयात्री, 4 की कटकर मौत

उत्तर प्रदेश के चुनार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की पटरियां पार कर रहे 4 तीर्थयात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई. ये यात्री दूसरी ओर से आ रहे ट्रेन की चपेट में आ गए.

यात्री चुनार स्टेशन पर पटरी क्रॉस कर रहे थे. (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के चुनार स्टेशन पर ट्रेन की पटरियां पार कर रहे 4 तीर्थयात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई. ये तीर्थयात्री कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर चुनार आए थे. सभी यात्री चोपन-प्रयागराज पैसेंजर से चुनार में प्लेटफार्म नंबर 4 पर उतरे थे. ये घटना तब हुई जब तीर्थयात्री चुनार स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे. तभी दूसरी ओर से एक ट्रेन आ गई. ये यात्री इस ट्रेन की चपेट में आ गए. 

ये घटना बुधवार सुबह 9.30 बजे हुई. रेलवे अधिकारियों के अनुसार पटरी क्रॉस कर रहे कई लोग ट्रेन नंबर 12311 की चपेट में आ गए. इसमें से 4 लोगों की मौत हो गई. रेलवे अधिकारियों ने कहा है यात्री दूसरी ओर से पटरी क्रॉस कर रहे थे. 

रेलवे ने कहा है कि ये हादसा प्रयागराज डिवीजन में पंडित दीन दयाल उपाध्याय सेक्शन में सुबह 9.30 बजे हुआ. ट्रेन नंबर 13309 चोपन प्रयागराज एक्सप्रेस चुनाव स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंची. इस दौरान कुछ यात्री प्लेटफॉर्म के विपरित दिशा में उतर गए और मेल लाइन को क्रॉस करने लगे. हालांकि यहां पर फूट ओवर ब्रिज उपलब्ध है. 

इस दौरान ट्रेन नंबर 12311 नेताजी एक्सप्रेस मेन लाइन से होकर गुजरने लगी. और इसी के चपेट में श्रद्धालु आ गए. 

हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. ट्रेन के गुजरते ही स्टेशन अधिकारियों को घटना की जानकारी हुई. रेलवे प्रशासन की ओर से घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे में घायल लोगों के उचित इलाज कराने का निर्देश दिया है. 

---- समाप्त ----
