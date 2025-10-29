एक रॉन्ग कॉल से शुरू हुई थी चांदनी और बच्चा लाल की लव स्टोरी... लखनऊ में ऐसे प्रदीप गौतम को लगाया ठिकाने, जानिए पूरी क्राइम कहानी

लखनऊ में पुलिस लाइन के सफाईकर्मी प्रदीप गौतम की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने मृतक की 28 वर्षीय पत्नी चांदनी और उसके 22 वर्षीय प्रेमी बच्चा लाल को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि पति की शराब की लत से तंग आकर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और प्रदीप को गोली मरवा दी.

आपको बता दें कि लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र में 25 अक्टूबर की रात मामपुर बाना के पास पुलिसकर्मी के सफाईकर्मी प्रदीप गौतम का खून से लथपथ शव मिला था. शुरुआती जांच में पुलिस को प्रदीप की पत्नी चांदनी पर शक हुआ, क्योंकि पति की मौत के बाद भी उसके चेहरे पर कोई गम नहीं था. सीडीआर और सर्विलांस की मदद से पुलिस हैरान रह गई. पता चला कि चांदनी ने हत्या से पहले दो हफ्ते में अपने प्रेमी बच्चा लाल से करीब 400 बार बात की थी. पुलिस ने हत्या के आरोप में पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

एडीएसपी अमोल मुरकुट ने खुलासा किया कि चांदनी ने ही अपने प्रेमी बच्चा लाल को कट्टा खरीदने के लिए ₹8000 दिए थे. बच्चा लाल ने बांदा से कट्टा खरीदा और 25 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचा, जहां वह इटौंजा के एक होटल में रुका. चांदनी लगातार अपने पति प्रदीप की लोकेशन प्रेमी को भेज रही थी. योजना के तहत, चांदनी ने प्रदीप को शराब पीने के लिए मामपुर चौराहे पर भेजा, जहां बच्चा लाल उसे मिला.

बच्चा लाल प्रदीप को शराब पीने के बहाने आउटर रिंग रोड के किनारे ले गया और उसे ज्यादा शराब पिलाई. जब प्रदीप नशे में हो गया, तो आरोपी ने पहले उसकी पीठ में और फिर सिर में गोली मार दी. हत्या के बाद आरोपी उसकी बाइक लेकर फरार हो गया.

उधर, मृतक प्रदीप की बहन सोनी ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से भाई और भाभी के बीच रोज झगड़े होते थे, और चांदनी अक्सर प्रदीप को मारती थी. सोनी ने कहा, अब मां-बाप का गुजारा कैसे होगा, यह चिंता है. फिलहाल, पुलिस ने चांदनी और बच्चा लाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

