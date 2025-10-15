scorecardresearch
 

संभल में 'कल्कि धाम' के पास मस्जिद पर चला बुलडोजर, पूरा स्ट्रक्चर ध्वस्त, तीन थानों की पुलिस फोर्स और PAC रही तैनात

संभल जिले के एचौड़ा कंबोह में सार्वजनिक पार्क की 265 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बनी एक अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ. कल्कि धाम के पास बनी 'छोटी मस्जिद' को तहसीलदार के बेदखली आदेश के बाद नायब तहसीलदार और सीओ की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया. 11 जून को नोटिस दिया गया था, लेकिन मस्जिद पूरी नहीं हटाई गई थी.

संभल में अवैध रूप से बनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन (Photo- ITG)
यूपी के संभल में सरकारी जमीनों को कब्ज़ामुक्त कराने के लिए प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है. एचौड़ा कंबोह में विशाल कल्कि धाम के बगल में सार्वजनिक पार्क की 265 वर्ग मीटर जमीन पर बनी एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया. बुलडोजर चलते ही मस्जिद का स्ट्रक्चर भरभराकर गिर गया. 

नायब तहसीलदार दीपक ज़ुरैल और सीओ कुलदीप सिंह के नेतृत्व में सार्वजनिक पार्क की जमीन पर बनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ. यह कार्रवाई 15 अक्टूबर को एचौड़ा कंबोह इलाके में हुई. मस्जिद को सरकारी पार्क की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था. अदालत के आदेश और बेदखली के आदेश का पालन करते हुए मस्जिद का स्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिया गया. इस दौरान मौके पर तीन थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी तैनात रही. 

संभल में बन रहे विशाल कल्कि धाम के पास सार्वजनिक पार्क की 265 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर यह 'छोटी मस्जिद' अवैध रूप से बनी हुई थी. हल्का लेखपाल की रिपोर्ट के बाद, प्रशासन ने 11 जून को मस्जिद कमेटी को जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी किया, जिसे 16 जून को तामील कराया गया. कमेटी ने कुछ हिस्सा हटाना शुरू किया, लेकिन पूरी मस्जिद नहीं हटाई गई. 

24 सितंबर को जारी हुआ बेदखली का आदेश

मस्जिद कमेटी द्वारा पूरी तरह से अवैध निर्माण न हटाने के बाद, प्रशासन ने अपनी कार्रवाई जारी रखी. 24 सितंबर को तहसीलदार ने मस्जिद के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी किया. इसके बाद 10 अक्टूबर को मस्जिद को हटाने के लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी. बुधवार को  नायब तहसीलदार दीपक जुरैल और सीओ कुलदीप सिंह भारी पुलिस बल और राजस्व टीम के साथ बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे. 

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात

सीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेशानुसार की गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध ढांचे को पहले भी हटाने की कार्रवाई चल रही थी और अब बचे हुए हिस्से को ध्वस्त किया गया है. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर तीन थानों की पुलिस फ़ोर्स तैनात की गई, ताकि कोई भी अफवाह न फैले और कोई भी व्यक्ति शांति भंग न कर सके. ध्वस्त होने के बाद मस्जिद का मलबा भी मौके से हटवाया दिया गया है. 

