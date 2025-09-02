UP: मासूम से रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई, ग्राम सभा की जमीन कब्जा मुक्त

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के चिल्ला थाना क्षेत्र में 3 जून को हुई सनसनीखेज वारदात के आरोपी सुनील निषाद के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने आरोपी के अवैध मकान को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया. इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और अपराधियों में खौफ का माहौल है. वहीं, पीड़ित परिवार ने इसे न्याय की दिशा में कदम बताया, लेकिन फांसी की सजा की मांग की.

घटना की जानकारी देते हुए एसपी पलाश बंसल और डीएम जे. रिभा ने बताया कि सुनील निषाद ने पड़ोस की 3 वर्षीय मासूम बच्ची को खिलाने के बहाने अगवा कर लिया था. आरोपी ने उसे एक आइस बॉक्स में भरकर लगभग 8 किलोमीटर दूर जंगल ले जाकर दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. इतना ही नहीं, बच्ची को मरा समझकर जंगल में फेंक दिया.

परिजनों और पुलिस की तलाश में अचेतावस्था में मिली बच्ची को पहले बांदा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर चोटों के कारण कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया. इलाज के दौरान 11 जून को मासूम ने दम तोड़ दिया. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बांदा-कानपुर मार्ग पर जाम लगाकर हंगामा किया. एसपी पलाश बंसल के नेतृत्व में चिल्ला, पैलानी थाना और SOG टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया. सुबह मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी और 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ.

आरोपी को जेल भेज दिया गया. डीएम और एसपी के निर्देश पर राजस्व विभाग ने जांच शुरू की, जिसमें पाया गया कि आरोपी के पिता लोटन निषाद ने ग्राम सभा की 3 बिस्वा नवीन पट्टी भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान बनाया था. तहसीलदार कोर्ट ने धारा 67 के तहत नोटिस जारी किया, लेकिन परिवार ने खाली नहीं किया. इसके बाद आज SDM अंकित वर्मा, DSP सहित भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई.

SDM ने कहा, अवैध कब्जे की जांच के बाद नोटिस के बावजूद अनदेखी की गई, इसलिए 3 बिस्वा भूमि को कब्जा मुक्त कराया. पीड़ित परिवार ने कहा, अब न्याय मिला, लेकिन आरोपी को फांसी दो.

