बांदा: दिनदहाड़े लड़की को किडनैप कर ले जाने लगे लड़के, गांव वालों ने घेरकर पीटा

उत्तर प्रदेश के बांदा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिनदहाड़े तीन युवक एक नाबालिग लड़की को किडनैप करके ऑटो में ले जा रहे थे. ये सब होते हुए गांव वालों ने देख लिया, जिसके बाद उन्होंने लड़कों को घेरकर मारपीट की और उनके हाथ बांध दिए. बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में लेकर उनके पूछताछ शुरू कर दी है और नाबालिग को मेडिकल के लिए महिला अस्पताल भेज दिया है.

इसके अलावा परिजनों की तहरीर पर अपहरण का केस दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ऑफिसर का कहना है कि कोर्ट में नाबालिग के 164 के बयान कराए जाएंगे. हाथ बांध बैठे आरोपियों का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

मामला गिरवां थाना क्षेत्र का है जहां एक नाबालिग लड़की को तीन नवयुवक एक ऑटो में बहला फुसलाकर ले जा रहे थे. उसी दौरान गांव के लोगों ने देख लिया. भीड़ जमा हुई तो लड़कों को चारो तरफ से घेरकर पिटाई की गई. इतना ही नही इनके हाथ भी बांध दिए गए. उन्होंने तीनों युवकों को पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने तीनों से पूछताछ शुरू कर दी है.

लड़की के परिजनों ने आरोपी युवकों पर नशीला पदार्थ सुंघाकर ले जाने का आरोप लगाया है. परिजनों ने इनके खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया है और पुलिस से इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है. पुलिस का कहना है कि लड़की के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



