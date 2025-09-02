scorecardresearch
 

Feedback

बांदा: दिनदहाड़े लड़की को किडनैप कर ले जाने लगे लड़के, गांव वालों ने घेरकर पीटा

बांदा के गिरवां थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े तीन युवक नाबालिग लड़की को ऑटो से किडनैप कर रहे थे.रंगे हाथ पकड़कर ग्रामीणों ने घेरकर आरोपियों की पिटाई कर उनके हाथ बांध पुलिस को सौंप दिया.

Advertisement
X
दिनदहाड़े नाबालिग लड़की के किडनैप की कोशिश (Photo: ITG)
दिनदहाड़े नाबालिग लड़की के किडनैप की कोशिश (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बांदा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिनदहाड़े तीन युवक एक नाबालिग लड़की को किडनैप करके ऑटो में ले जा रहे थे. ये सब होते हुए गांव वालों ने देख लिया, जिसके बाद उन्होंने लड़कों को घेरकर मारपीट की और उनके हाथ बांध दिए. बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में लेकर उनके पूछताछ शुरू कर दी है और नाबालिग को मेडिकल के लिए महिला अस्पताल भेज दिया है.

इसके अलावा परिजनों की तहरीर पर अपहरण का केस दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ऑफिसर का कहना है कि कोर्ट में नाबालिग के 164 के बयान कराए जाएंगे. हाथ बांध बैठे आरोपियों का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

मामला गिरवां थाना क्षेत्र का है जहां एक नाबालिग लड़की को  तीन नवयुवक एक ऑटो में बहला फुसलाकर ले जा रहे थे. उसी दौरान गांव के लोगों ने देख लिया. भीड़ जमा हुई तो लड़कों को चारो तरफ से घेरकर पिटाई की गई. इतना ही नही इनके हाथ भी बांध दिए गए. उन्होंने तीनों युवकों को पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने तीनों से पूछताछ शुरू कर दी है.

सम्बंधित ख़बरें

Prayagraj BJP leader murder mystery
अवैध संबंध, किडनैपिंग और जंगल में लाश... लापता मोबाइल फोन में छुपा है कातिल का राज 
महिला ने पति की प्रेमिका को पीटा. (Photo: Representational)
पत्नी ने पति की गर्लफ्रेंड को किया किडनैप... गाड़ी में बैठाकर जमकर पीटा, हाथ में बुरी तरह काटा 
समीक्षा बैठक में ब्रजेश पाठक सख्त. (File Photo:/ITG)
विपक्ष पर गरजे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, बोले- लुच्चे-लफंगे विपक्षी सरकारों में ही पनपे 
(Photo: Representational)
Love Story का खौफनाक अंत! पहले युवक ने, फिर छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान 
बांदा के स्कूल में नाबालिग छात्रा की गला दबाकर हत्या 

 लड़की के परिजनों ने आरोपी युवकों पर नशीला पदार्थ सुंघाकर ले जाने का आरोप लगाया है. परिजनों ने इनके खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया है और पुलिस से इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है. पुलिस का कहना है कि लड़की के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement