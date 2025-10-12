scorecardresearch
 

बुलंदशहर में पैसों के विवाद में चली गोलियां, युवक की हत्या

बुलंदशहर जिले के खानपुर गांव में पैसों के लेनदेन के विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली. शनिवार रात सोनू शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका साथी बंटी घायल हो गया. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है. शुरुआती जांच में पैसों का विवाद सामने आया है.

युवक की गोली मारकर हत्या (Photo: AI-generated)
युवक की गोली मारकर हत्या (Photo: AI-generated)

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शनिवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई. जिले के खानपुर गांव में पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. गांव के रहने वाले सोनू शर्मा (30) की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका साथी बंटी गंभीर रूप से घायल हो गया.

पैसों को लेकर विवाद में हत्या

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि सोनू शर्मा और उसका दोस्त बंटी शनिवार रात काकौड़ से खानपुर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने से सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बंटी घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा. आसपास के लोगों ने तुरंत बंटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

बुलंदशहर के एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों पक्षों के बीच पैसों का लेनदेन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था. इसी रंजिश में आरोपी पक्ष ने शनिवार रात हमला किया. पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है.

हत्या के बाद पांच आरोपी फरार

अधिकारियों के मुताबिक, मुख्य आरोपी, उसका भाई, बेटा और दो अन्य लोग घटना में शामिल थे. पांचों फरार हैं और उनकी तलाश में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है. पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनज़र अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है. परिजन आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग कर रहे हैं.

यह वारदात एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि छोटे-मोटे आर्थिक विवाद किस तरह जानलेवा झगड़ों में बदल जाते हैं. पुलिस का कहना है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.
 

