बुलंदशहर में 'तमंचा रिकवरी' के लिए पुलिस ने दी ट्रेनिंग! पत्नी की शिकायत पर पति को करने पहुंची थी अरेस्ट, SSP ने लिया एक्शन

यूपी के बुलंदशहर में खुर्जा नगर पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. यहां एक पति द्वारा पत्नी को तमंचा दिखाने की शिकायत पर पहुंची पुलिस की लापरवाही सामने आई है. नए कानून BNS के दिशा-निर्देशों का पालन करते समय पुलिस ने पति-पत्नी को 'स्क्रिप्ट' समझाकर वीडियो बनवाया, लेकिन समझाने वाला वीडियो वायरल हो गया. इस मामले में पुलिस की किरकिरी हो रही है और विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, अजय सोलंकी (पति) अपनी पत्नी पूजा सोलंकी को अक्सर परेशान करता था, नशे में मारपीट करता और कभी-कभी कनपटी पर तमंचा भी रख देता था. 3 नवंबर 2025 को ऐसा ही हुआ, जिसके बाद पत्नी ने पुलिस को बुलाया.

मौके पर पहुंची खुर्जा पुलिस ने उच्च अधिकारियों से दिशा-निर्देश लिए और नए कानून (बीएनएसएस) के तहत तमंचा बरामद करने की प्रक्रिया शुरू की. पुलिस ने पति अजय सोलंकी को 4 नवंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जो 7 तारीख को छूटकर आया.

जब पुलिस ने बनाई 'स्क्रिप्ट'

गौरतलब है कि नए कानून के तहत साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस को वीडियोग्राफी करनी थी. वायरल वीडियो में दरोगा, पत्नी और पति को यह समझाते हुए दिख रहे हैं कि उन्हें घटना के बारे में पुलिस को कैसे बताना है और तमंचा कैसे बरामद कराना है. पुलिसकर्मियों ने सहयोगी को वीडियो बनाने के निर्देश दिए, लेकिन इससे पहले ही पति पक्ष ने पुलिस के 'समझाने' वाले हिस्से का वीडियो बना लिया. यह वीडियो 22 नवंबर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बुलंदशहर पुलिस ने मानी गलती

वायरल वीडियो के बाद पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है. इस पर एएसपी आरए, डॉ. तेज़वीर सिंह ने बाइट में बताया कि यह वीडियो 3 नवंबर 2025 का है और महिला की शिकायत सही थी. उन्होंने पुष्टि की कि तमंचा बरामद कर पतिको गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक द्वारा नए कानून (बीएनएसएस) के तहत निर्देशित वीडियोग्राफी शूट के दौरान कुछ त्रुटियां की गई हैं, जिसके कारण पुलिस के खिलाफ विभागीय जांच की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

