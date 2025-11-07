scorecardresearch
 

UP: युवक को बिजली के खंभे से बांधकर जिंदा जलाया, तीन नाबालिग हिरासत में

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दर्दनाक वारदात सामने आई है. इस्लामनगर क्षेत्र में तीन नाबालिगों ने 20 वर्षीय युवक महबूब को खंभे से बांधकर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया. युवक 70% झुलस गया और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. पुलिस ने तीनों नाबालिगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है, जबकि जांच में कई संदिग्ध तथ्य सामने आए हैं.

(Photo: Representational)
(Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां मुस्तफाबाद नई बस्ती इलाके में तीन नाबालिग लड़कों ने 20 वर्षीय युवक महबूब को बिजली के खंभे से बांधकर जिंदा जला दिया. पुलिस के मुताबिक, घटना शुक्रवार दोपहर इस्लामनगर थाना क्षेत्र में हुई, जब महबूब जुमे की नमाज अदा कर घर लौट रहा था.

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, आरोपियों ने महबूब को रोका, रस्सी से बांध दिया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी. आग की वजह से रस्सी जल गई और महबूब किसी तरह खुद को छुड़ाकर घर पहुंच गया. वह 70 फीसदी से ज्यादा जल चुका था और चीखते हुए घर पहुंचा. परिजनों ने तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

गला रेतकर मां-बेटी की हत्या 

पुराने विवाद का शक

पुलिस जांच में सामने आया कि महबूब का गुरुवार को मस्जिद में इन लड़कों से झगड़ा हुआ था. इसी रंजिश में यह हमला किया गया. हालांकि, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) हृदयेश कुमार कठेरिया ने बताया कि अब तक किसी तरह की शिकायत पहले नहीं मिली थी. उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज में महबूब खुद पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदते दिखा है, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा है.

पुलिस जांच जारी

फिलहाल तीनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और यह पता लगाया जा रहा है कि हमला सुनियोजित था या किसी और वजह से आग लगी. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही सच्चाई स्पष्ट होगी.

