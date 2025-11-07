UP: युवक को बिजली के खंभे से बांधकर जिंदा जलाया, तीन नाबालिग हिरासत में

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां मुस्तफाबाद नई बस्ती इलाके में तीन नाबालिग लड़कों ने 20 वर्षीय युवक महबूब को बिजली के खंभे से बांधकर जिंदा जला दिया. पुलिस के मुताबिक, घटना शुक्रवार दोपहर इस्लामनगर थाना क्षेत्र में हुई, जब महबूब जुमे की नमाज अदा कर घर लौट रहा था.

और पढ़ें

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, आरोपियों ने महबूब को रोका, रस्सी से बांध दिया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी. आग की वजह से रस्सी जल गई और महबूब किसी तरह खुद को छुड़ाकर घर पहुंच गया. वह 70 फीसदी से ज्यादा जल चुका था और चीखते हुए घर पहुंचा. परिजनों ने तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

यह भी पढ़ें: तीन दशक पुराना कर्ज और वसूली की तैयारी... बरेली हिंसा के आरोपी ने बदायूं की सोसायटी से लिया था लोन

पुराने विवाद का शक

पुलिस जांच में सामने आया कि महबूब का गुरुवार को मस्जिद में इन लड़कों से झगड़ा हुआ था. इसी रंजिश में यह हमला किया गया. हालांकि, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) हृदयेश कुमार कठेरिया ने बताया कि अब तक किसी तरह की शिकायत पहले नहीं मिली थी. उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज में महबूब खुद पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदते दिखा है, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा है.

Advertisement

पुलिस जांच जारी

फिलहाल तीनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और यह पता लगाया जा रहा है कि हमला सुनियोजित था या किसी और वजह से आग लगी. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही सच्चाई स्पष्ट होगी.

---- समाप्त ----