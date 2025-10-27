मुजफ्फरनगर में पिता के लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर बनाया Reel, दो सगे भाई गिरफ्तार, हथियार भी जब्त

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर लाइक पाने की चाहत दो सगे भाइयों को भारी पड़ गई. नगर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हेमंत और देव चौधरी ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करते हुए रील बनाई और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई और दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

पुलिस के अनुसार, वायरल वीडियो में दोनों युवक राइफल से फायरिंग करते दिखाई दे रहे थे. यह वीडियो 26 अक्टूबर को पुलिस के संज्ञान में आया, जिसके बाद सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा के निर्देश पर कोतवाली नगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. जांच में पता चला कि राइफल उनके पिता की लाइसेंसी बंदूक है, जिसे रील बनाने के लिए प्रयोग किया गया था. पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ धारा 125 बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया.

पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक को जब्त कर ली है और लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट भी तैयार कर संबंधित विभाग को भेज दी है. सीओ सिटी सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया कि फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. लाइसेंसी हथियार का दुरुपयोग एक गंभीर अपराध है और इसके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना के बाद पुलिस ने जिलेभर में चेतावनी जारी की है कि कोई भी व्यक्ति हथियारों का प्रदर्शन या फायरिंग कर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि हाल के दिनों में युवाओं में हथियारों के साथ रील बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिसे रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है.

