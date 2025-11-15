UP के बहराइच में दो संदिग्ध घुसपैठिए गिरफ्तार, एक ब्रिटिश महिला और दूसरा पाकिस्तानी नागरिक

दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद यूपी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में पुलिस ने दो संदिग्ध घुसपैठियों को हिरासत में लिया है. दोनों पर भारत में अवैध तरीके से प्रवेश करने का आरोप है. पुलिस की यह कार्रवाई इलाके में बढ़ती सुरक्षा निगरानी के बीच की गई.

विदेशी नागरिकों की पहचान

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक ब्रिटिश महिला, सुमित्रा शकील और एक पाकिस्तानी नागरिक हसन अम्मान शामिल बताए गए हैं. दोनों की मौजूदगी और यात्रा को लेकर शुरुआत से ही पुलिस का शक गहरा गया था.

प्रारंभिक जांच में दोनों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए. उनके पास मौजूद पेपर भारत में प्रवेश के नियमों के मुताबिक सही नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तत्काल हिरासत में ले लिया.

पूछताछ में जुटी सुरक्षा एजेंसियां

पुलिस और खुफिया विभाग दोनों ही यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों भारत कैसे पहुंचे और क्या उद्देश्य था. अधिकारियों को आशंका है कि ये दोनों किसी बड़े नेटवर्क या साजिश से जुड़े हो सकते हैं.

सुरक्षा एजेंसियां अब दोनों के संपर्कों, फोन रिकॉर्ड और यात्रा इतिहास की बारीकी से जांच कर रही हैं. मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की पड़ताल की जा रही है, ताकि उनकी भारत यात्रा की वास्तविक वजह सामने आ सके.

