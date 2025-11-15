scorecardresearch
 

Feedback

UP के बहराइच में दो संदिग्ध घुसपैठिए गिरफ्तार, एक ब्रिटिश महिला और दूसरा पाकिस्तानी नागरिक

उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस ने दो संदिग्ध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है. दोनों के भारत में अवैध प्रवेश और संदिग्ध दस्तावेज मिलने पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुईं. पुलिस और खुफिया विभाग यह जांच कर रहे हैं कि वे भारत कैसे पहुंचे और उनका मकसद क्या था. उनके संपर्कों और यात्रा इतिहास की पड़ताल जारी है.

Advertisement
X
पुलिस की गिरफ्त में संदिग्ध. (Photo: ASHISH/ITG)
पुलिस की गिरफ्त में संदिग्ध. (Photo: ASHISH/ITG)

दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद यूपी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में पुलिस ने दो संदिग्ध घुसपैठियों को हिरासत में लिया है. दोनों पर भारत में अवैध तरीके से प्रवेश करने का आरोप है. पुलिस की यह कार्रवाई इलाके में बढ़ती सुरक्षा निगरानी के बीच की गई.

विदेशी नागरिकों की पहचान
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक ब्रिटिश महिला, सुमित्रा शकील और एक पाकिस्तानी नागरिक हसन अम्मान शामिल बताए गए हैं. दोनों की मौजूदगी और यात्रा को लेकर शुरुआत से ही पुलिस का शक गहरा गया था.

यह भी पढ़ें: Delhi Blast के बाद अयोध्या, मथुरा, काशी, मेरठ सहित पूरे यूपी में अलर्ट...  योगी के आदेश के बाद ग्राउंड जीरो पर उतरे अधिकारी

सम्बंधित ख़बरें

story of Ghanshyam, victim of Bahraich boat accident (Photo- ITG)
बच्चों के शव का इंतजार, दो दिन रुका रहा मां का अंतिम संस्कार...बहराइच हादसे की दर्दनाक कहानी 
भेड़िया के हमले के बाद दहशत में लोग. (Photo: Screengrab)
बहराइच में 15 महीने की बच्ची को उठा ले गया भेड़िया, मौत के बाद जानवर को मारी गई गोली 
bahraich tiger
बहराइच: खेत के पास अचानक निकल आया बाघ 
जिन खेतों में दिनभर किसान करते हैं काम, वहां छिपा बैठा था बाघ. (Photo: Screengrab)
अचानक बाघ से हुआ आमना-सामना, कार सवारों के छूटे पसीने, Video 
Boat accident in Kaudiala river in Bahraich claims one life
बहराइच में पलटी नाव, 1 महिला की हो गई मौत 

प्रारंभिक जांच में दोनों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए. उनके पास मौजूद पेपर भारत में प्रवेश के नियमों के मुताबिक सही नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तत्काल हिरासत में ले लिया.

पूछताछ में जुटी सुरक्षा एजेंसियां
पुलिस और खुफिया विभाग दोनों ही यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों भारत कैसे पहुंचे और क्या उद्देश्य था. अधिकारियों को आशंका है कि ये दोनों किसी बड़े नेटवर्क या साजिश से जुड़े हो सकते हैं.

Advertisement

सुरक्षा एजेंसियां अब दोनों के संपर्कों, फोन रिकॉर्ड और यात्रा इतिहास की बारीकी से जांच कर रही हैं. मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की पड़ताल की जा रही है, ताकि उनकी भारत यात्रा की वास्तविक वजह सामने आ सके.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement