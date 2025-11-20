7 फेरे लिए, डीजे पर नाची, विदाई से पहले हो गई फुर्र... बाराबंकी में बिना दुल्हन के लौटी बारात, दूल्हा बोला- जमीन गिरवी रख रचाई थी शादी

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद विदाई के ठीक पहले दुल्हन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई. कई घंटों की तलाश के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला, तो मजबूरन दूल्हे को बिना दुल्हन के बारात वापस लौटना पड़ा. दूल्हे पक्ष ने दुल्हन के परिजनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

तीन महीने पहले तय हुआ था रिश्ता

जानकारी के मुताबिक, मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बंकी कस्बे का है. यहां के निवासी बंशीलाल गौतम की बेटी पल्लवी की शादी घुंघटेर थाना क्षेत्र के रहने वाले सुनील गौतम के साथ तय हुई थी. मंगलवार रात धूमधाम से बारात पहुंची. बारातियों का स्वागत हुआ, द्वारपूजा की रस्में पूरी की गईं और देर रात सात फेरों के साथ विवाह सम्पन्न हुआ. दूल्हा सुनील कुमार और दुल्हन पल्लवी ने मंच पर जयमाल के बाद डीजे पर डांस भी किया.

दूल्हे के अनुसार, शादी में कोई कमी न रहे, इसके लिए उन्होंने अपनी तीन बीघे जमीन 1.60 लाख रुपए में गिरवी रखकर दुल्हन के लिए जेवर बनवाए थे. करीब 90 बाराती 11 गाड़ियों में बारात लेकर आए थे.

विदाई की तैयारी के दौरान दुल्हन हुई गायब

बुधवार सुबह जैसे ही विदाई की तैयारी शुरू हुई, परिजनों ने देखा कि दुल्हन अपने कमरे में नहीं है. परिवारजन को शुरुआत में लगा कि वह कहीं आसपास ही होगी, लेकिन तलाश तेज होने पर भी दोपहर तक उसका कोई पता नहीं चला. इससे दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया.

प्रेमी के साथ भागने की आशंका

काफी खोजबीन के बाद यह बात सामने आने लगी कि दुल्हन संभवतः अपने कथित प्रेमी के साथ फरार हो गई है. आशंका जताई जा रही है कि शादी की सभी रस्में पूरी करने के बाद उसने रात में ही मौका पाकर प्रेमी के साथ भागने का प्लान अमल में लाया. फिलहाल, जांच-पड़ताल चल रही है.

