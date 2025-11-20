scorecardresearch
 

Feedback

7 फेरे लिए, डीजे पर नाची, विदाई से पहले हो गई फुर्र... बाराबंकी में बिना दुल्हन के लौटी बारात, दूल्हा बोला- जमीन गिरवी रख रचाई थी शादी

बाराबंकी में शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद विदाई से ठीक पहले दुल्हन पल्लवी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई. शहर कोतवाली क्षेत्र के बंकी कस्बे का यह मामला है. कई घंटों की तलाश के बाद भी जब वह नहीं मिली, तो दूल्हा सुनील गौतम को बिना दुल्हन के बारात वापस लौटानी पड़ी. दूल्हे पक्ष ने दुल्हन के परिजनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

Advertisement
X
शादी में दूल्हे संग नाचती दुल्हन (Photo- Screengrab)
शादी में दूल्हे संग नाचती दुल्हन (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद विदाई के ठीक पहले दुल्हन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई. कई घंटों की तलाश के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला, तो मजबूरन दूल्हे को बिना दुल्हन के बारात वापस लौटना पड़ा. दूल्हे पक्ष ने दुल्हन के परिजनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

तीन महीने पहले तय हुआ था रिश्ता

जानकारी के मुताबिक, मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बंकी कस्बे का है. यहां के निवासी बंशीलाल गौतम की बेटी पल्लवी की शादी घुंघटेर थाना क्षेत्र के रहने वाले सुनील गौतम के साथ तय हुई थी. मंगलवार रात धूमधाम से बारात पहुंची. बारातियों का स्वागत हुआ, द्वारपूजा की रस्में पूरी की गईं और देर रात सात फेरों के साथ विवाह सम्पन्न हुआ. दूल्हा सुनील कुमार और दुल्हन पल्लवी ने मंच पर जयमाल के बाद डीजे पर डांस भी किया.

सम्बंधित ख़बरें

Explosion at firecracker factory in Barabanki (Photo- ITG)
बाराबंकी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, दो की मौत, शवों के चीथड़े उड़े  
योगी आदित्यनाथ ने बिहार में जनसभा को किया संबोधित (Photo: Reuters)
'रहेंगे-खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम बोलने में...', बाराबंकी में बरसे CM योगी  
Six people die in road accident in Barabanki UP
बाराबंकी में ट्रक और कार में सीधी टक्कर, 6 की गई जान 
Ertiga collides with truck in Barabanki (Photo- Screengrab)
एक झटके में पूरा परिवार खत्म! बाराबंकी में ट्रक से टकराई कार, 8 की मौत 
Chaos in Barabanki: 6 dead and 2 seriously injured in truck-car collision.
बाराबंकी में ट्रक ने अर्टिगा कार को रौंदा, 6 लोगों की दर्दनाक मौत 

दूल्हे के अनुसार, शादी में कोई कमी न रहे, इसके लिए उन्होंने अपनी तीन बीघे जमीन 1.60 लाख रुपए में गिरवी रखकर दुल्हन के लिए जेवर बनवाए थे. करीब 90 बाराती 11 गाड़ियों में बारात लेकर आए थे.

विदाई की तैयारी के दौरान दुल्हन हुई गायब

Advertisement

बुधवार सुबह जैसे ही विदाई की तैयारी शुरू हुई, परिजनों ने देखा कि दुल्हन अपने कमरे में नहीं है. परिवारजन को शुरुआत में लगा कि वह कहीं आसपास ही होगी, लेकिन तलाश तेज होने पर भी दोपहर तक उसका कोई पता नहीं चला. इससे दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया.

प्रेमी के साथ भागने की आशंका

काफी खोजबीन के बाद यह बात सामने आने लगी कि दुल्हन संभवतः अपने कथित प्रेमी के साथ फरार हो गई है. आशंका जताई जा रही है कि शादी की सभी रस्में पूरी करने के बाद उसने रात में ही मौका पाकर प्रेमी के साथ भागने का प्लान अमल में लाया. फिलहाल, जांच-पड़ताल चल रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement