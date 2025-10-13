'बम रख दिया है, हिंदुओं को मारना है', बिजनौर के साहिल ने पाकिस्तानी फॉलोअर से भिजवाया मैसेज, ये था मकसद

यूपी के बिजनौर में पाकिस्तान के एक नंबर से व्हाट्सएप पर "बम रख दिया है, मकसद हिंदुओं को मारना है" जैसा धमकी भरा मैसेज आने से हड़कंप मच गया. पुलिस ने जांच के बाद एक युवक साहिल को गिरफ्तार किया है, जिसने इंस्टाग्राम विवाद में फंसाने के लिए अपने पाकिस्तानी फॉलोअर से यह मैसेज भिजवाया था.

दरअसल, चांदपुर निवासी सफी को व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज आया. मैसेज में चांदपुर में बम रखने और हिंदुओं को मारने का जिक्र था. यह मैसेज 11 अक्टूबर को पाकिस्तान के एक नंबर से आया. यह घटना बिजनौर के चांदपुर कस्बे की है. साहिल ने इंस्टाग्राम विवाद के चलते सफी को फंसाने के लिए यह मैसेज भिजवाया. साहिल ने अपने पाकिस्तानी फॉलोअर को मैसेज भेजकर यह धमकी भरा संदेश सफी की इंस्टाग्राम आईडी पर डलवाया.

पुलिस जांच में पता चला कि यह पूरा मामला इंस्टाग्राम विवाद से शुरू हुआ. चांदपुर के साहिल ने 21 सितंबर को शिव मंदिर पर एक वीडियो अपलोड किया था. इसके विरोध में सफी ने 11 अक्टूबर को अपनी आईडी से एक वीडियो अपलोड किया. इससे नाराज होकर साहिल ने कराची निवासी अपने पाकिस्तानी फॉलोअर अतीक अहमद भट्ट से सफी को फंसाने के लिए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर धमकी भरे संदेश डलवाए. पुलिस ने साहिल को हिरासत में ले लिया है.

'हिंदुओं को मारना है' मैसेज से मचा हड़कंप

सफी के मोबाइल पर पाकिस्तान से भेजे गए मैसेज में स्पष्ट लिखा था: "हां भाई काम हो गया बम रख दिया है चांदपुर पर मकसद ध्यान रखना हिंदुओं को मारना है पाकिस्तान जिंदाबाद." इस मैसेज से पुलिस विभाग में तुरंत हड़कंप मच गया. चार थानों की पुलिस फोर्स ने शहर की चेकिंग कराई, लेकिन कहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. सीओ देश दीपक ने बताया कि यह शिकायतकर्ता सफी को फंसाने के लिए साहिल द्वारा रचा गया षड्यंत्र लगता है.

एटीएस, आईबी और एलआईयू कर रही पूछताछ

पुलिस ने साहिल का मोबाइल जब्त कर लिया है, जिससे पाकिस्तानी फॉलोअर से बातचीत और धमकी भरे मैसेज के स्क्रीनशॉट बरामद हुए हैं. पुलिस अब साहिल से पूछताछ कर रही है कि वह कब से पाकिस्तानी फॉलोअर के संपर्क में था. इस गंभीर मामले को देखते हुए खुफिया विभाग भी अलर्ट हो गया है. एलआईयू, पुलिस, एटीएस और आईबी की टीमें मिलकर साहिल से गहन पूछताछ में जुटी हैं.

