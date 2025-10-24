scorecardresearch
 

मिर्जापुर में बीजेपी महिला नेता का सड़क पर हंगामा, बोलीं- बदमाशों ने पति और बेटे को सरिये से पीटा

मिर्जापुर में बीजेपी महिला नेता सरिता सिंह का पुलिस के खिलाफ सड़क पर हंगामा करने का वीडियो वायरल हुआ है. नेता ने आरोप लगाया कि उनके पति और बेटे की पिटाई करने वालों को पुलिस बचा रही है. विवाद इंद्रावती अस्पताल में पैसे के लेनदेन को लेकर हुआ था. पुलिस ने घायल पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बीजेपी महिला नेता ने सड़क पर किया हंगामा (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बीजेपी महिला नेता सरिता सिंह का सड़क पर हंगामा करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. नेता ने आरोप लगाया कि उनके पति और बेटे से मारपीट करने वालों पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि अपराधियों को बचा रही है.

मामला विंध्याचल थाना क्षेत्र के इंद्रावती अस्पताल का है. यहां अस्पताल में मार्केटिंग मैनेजर शैलेन्द्र सिंह और बाहर चाय की दुकान चलाने वाले राजेश यादव के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई. इस दौरान शैलेन्द्र सिंह और उनका बेटा घायल हो गए.

BJP महिला नेता ने बीच सड़क किया हंगामा

घटना की जानकारी मिलने पर बीजेपी नगर मंत्री सरिता सिंह मौके पर पहुंचीं और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया. उन्होंने मिर्जापुर-प्रयागराज हाईवे पर धरना दे दिया. हंगामे के बीच किसी ने आरोपियों की गुमटी में आग लगा दी.

सरिता सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है. उन्होंने कहा, मेरे पति और बेटे को लोहे की सरिया से मारा गया, लेकिन पुलिस ने 112 पर कॉल करने के बाद भी आरोपियों को भगा दिया. भाजपा राज में सपा वालों की चल रही है. मुझे न्याय चाहिए.

पुलिस पर लगाया अपराधियों को बचाने का आरोप

वहीं, सीओ सिटी विवेक जावला ने बताया कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई है. शैलेन्द्र सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. घायल पिता-पुत्र का इलाज इंद्रावती अस्पताल में चल रहा है, उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है.
 

