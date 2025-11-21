scorecardresearch
 

JCB पर चढ़कर निकाली पद यात्रा, धड़ाम से मुंह के बल नीचे गिरे बीजेपी जिलाध्यक्ष 

श्रावस्ती में सरदार पटेल जयंती पर निकली यूनिटी मार्च पदयात्रा के दौरान बड़ा हादसा टल गया, जब भाजपा जिलाध्यक्ष बुलडोजर के आगे वाले हिस्से पर खड़े थे और अचानक मशीन नीचे झुकने से संतुलन खोकर मुंह के बल सड़क पर गिर पड़े. घटना का वीडियो तेजी से वायरल हुआ. भीड़ में हड़कंप मच गया, लेकिन उन्हें मामूली चोटें आईं. थोड़े आराम के बाद पदयात्रा दोबारा शुरू कर दी गई.

श्रावस्ती में बुलडोजर से नीचे गिर पड़े बीजेपी जिलाध्यक्ष (Photo: Screengrab)
श्रावस्ती में सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती के अवसर पर भाजपा की ओर जेसीबी पर चढ़कर पद यात्रा निकाली गई. इस दौरान एक बड़ा हादसा टल गया. बुलडोजर पर खड़े भाजपा जिलाध्यक्ष अचानक मुंह के बल सड़क पर गिर पड़े. वहां खड़े लोगों ने इसे कैमरे में कैद कर लिया गया और वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया.

पदयात्रा की शुरुआत इकौना के जगतजीत इंटर कॉलेज से हुई थी. रंग-बिरंगे झंडों, ढोल-नगाड़ों और नारेबाजी के बीच जब जुलूस आगे बढ़ा, तो एक बुलडोजर सबसे आगे चलता दिखाई दिया. उसी पर भाजपा जिलाध्यक्ष अपने साथियों के साथ चढ़े हुए थे. हाथ में तिरंगा लहराते जिलाध्यक्ष मार्च की अगुवाई कर रहे थे. कार्यकर्ता  नारे लगा रहे थे-राष्ट्र एक, संविधान एक, देश एक. बुलडोजर के अगले हिस्से पर जिलाध्यक्ष का संतुलन बिल्कुल ठीक था और वे बार-बार तिरंगा ऊँचा उठाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे. भीड़ में मौजूद कई मोबाइल कैमरे इस पल को रिकॉर्ड कर रहे थे. यही कुछ सेकंड बाद एक दुर्घटना में बदल जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही पदयात्रा मोड़ की तरफ बढ़ी, बुलडोजर चलाने वाले ने मशीन का फ्रंट हिस्सा थोड़ा नीचे कर दिया. शायद भीड़ को रास्ता देने या संतुलन बनाने के लिए उसने ऐसा किया गया लेकिन यह हल्की-सी तकनीकी हरकत जिलाध्यक्ष के लिए खतरनाक साबित हुई. फ्रंट हिस्सा जैसे ही नीचे गिरा और उस झटके ने बुलडोजर पर खड़े जिलाध्यक्ष का संतुलन बिगाड़ दिया. वह कुछ समझ पाते उससे पहले ही वे आगे की ओर फिसले और देखते ही देखते मुंह के बल सड़क पर जा गिरे. तिरंगा उनके हाथ से छूट गया. तुरंत ही लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें चोट नहीं लगी. कुछ मिनट की अफरा-तफरी के बाद वे फिर से पद यात्रा में शामिल हुए. स्थानीय लोगों का कहना था कि आज तो बड़ा हादसा हो सकता था.

