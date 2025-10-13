'हां भाई  बम रख दिया है  मकसद ध्यान रखना...' बिजनौर में पाकिस्तान से आया व्हाट्सएप मैसेज और फिर...

उत्तर प्रदेश में बिजनौर के चांदपुर के मोहल्ला काजीजादगान निवासी सफी ने पुलिस को सूचना दी कि उसके मोबाइल पर पाकिस्तान के एक व्हाट्सएप नंबर 9231 8012 0290 से एक धमकी भरा मैसेज आया है.

उस मैसेज में लिखा था कि 'हां भाई काम हो गया बम रख दिया है. चांदपुर पर मकसद ध्यान रखना हिंदुओं को मारना है.पाकिस्तान जिंदाबाद .' इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. पुलिस ने इसके तुरंत बाद मामले की जांच की. फिलहाल बम जैसी कोई चीज कहीं नहीं दिखाई दी. इसके बाद सामने आया की चांदपुर के मोहल्ला चाहसग निवासी साहिल पुत्र सलीम ने 21 सितंबर को चांदपुर के डाली बाजार स्थित पुराने शिव मंदिर और उसकी मूर्ति के इतिहास के बारे में अपनी इंस्टाग्राम आईडी sahil ali से कुछ वीडियो अपलोड किए थे. इस वीडियो के विरोध में शिकायतकर्ता सफी द्वारा अपनी इंस्टाग्राम आईडी cafe habibi Chandpur से 11 अक्टूबर को वीडियो अपलोड कर दी.

इसी बात से आरोपी नाराज हो गया और उसने अपने पाकिस्तानी फॉलोअर अतीक अहमद भट्ट से सफी की इंस्टाग्राम आईडी पर कुछ गलत सूचनाओं डलवाने को कहा. इसके बाद अतीक अहमद ने शिकायतकर्ता सफी की इंस्टाग्राम आईडी पर कई सारे निगेटिव मैसेज भेजे. फिर 11 अक्टूबर को पाकिस्तान के अतीक ने शिकायतकर्ता मोहम्मद सफी के मोबाइल नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज और इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट किए गए मैसेज का स्क्रीनशॉ डालकर कहा कि 'भाई काम हो गया है चांदपुर में बम रख दिया गया है और याद रखना कि मकसद सिर्फ हिंदुओं को मारना है.पाकिस्तान जिंदाबाद.'

जांच में यह भी सामने आया कि यह सारे काम साहिल ने ही अपने पाकिस्तानी फॉलोअर को मैसेज भेज कर कराया था. पुलिस ने जांच के बाद साहिल को हिरासत में ले लिया है और एब उसके फोन की जांच की गई तो, उसके फोन से पाकिस्तानी फॉलोअर द्वारा भेजे गए मैसेज और स्क्रीनशॉट के साथ-साथ जो साहिल की और पाकिस्तान फॉलोअर की बात हुई है, वह सारे मैसेज बरामद हो गए हैं. इस मामले में खुफिया विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है. एलआईयू , के अलावा पुलिस और एटीएस किट्टी में भी साहिल से पूछताछ में जुटी है .फिलहाल इस घटना के बाद से विभाग में हड़कंप मचा है. पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर इसकी गहराई में जाने की प्रयास में लगी है.

