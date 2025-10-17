शौहर का अफेयर और बेगम की अचानक मौत...पिता ने कब्र से निकलवाई बेटी की लाश, अब होगा बड़ा खुलासा?

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना क्षेत्र में बुधवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया. यहां प्रेम प्रसंग में हत्या के शक के चलते परिजनों ने एक महिला का शव कब्र से निकलवाया. प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले को लेकर पूरे इलाके में चर्चा का माहौल है.

शाजिया के पति का था अफेयर

जानकारी के अनुसार, नगीना निवासी नूर मोहम्मद की बेटी शाजिया का निकाह आठ वर्ष पूर्व नोगांव निवासी अजहरुद्दीन के साथ हुआ था. परिवार ने बताया कि शादी के बाद सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन बीते कुछ समय से शाजिया और उसके पति के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे. परिजनों का आरोप है कि अजहरुद्दीन का किसी अन्य महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी शाजिया की हत्या कर दी.

ससुराल वालों ने आनन फानन में दफनाया था शव

परिजनों के अनुसार, 2 सितंबर को शाजिया की अचानक मौत हो गई थी. पति पक्ष ने इसे सामान्य मौत बताकर जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया. वहीं, शाजिया के मायके वालों को उसकी मौत पर शक हुआ. उन्हें लगा कि बेटी की मौत स्वाभाविक नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है. इसके बाद नूर मोहम्मद ने न्याय की मांग करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष शव निकालने का आवेदन किया.

कब्र से निकलवाई गई लाश

मजिस्ट्रेट के आदेश पर बुधवार को पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने शाजिया का शव कब्र से निकलवाया. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच कार्रवाई की गई. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा रहे. अधिकारियों की देखरेख में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, ताकि मौत की असली वजह का पता लगाया जा सके.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह मामला स्वाभाविक मौत का है या कुछ और. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. गांव में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं. परिजन जहां न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहीं प्रशासन ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिला रहा है. फिलहाल पुलिस ने संबंधित सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है.

