बिजनौर जिला अस्पताल की शर्मनाक घटना, मरीज का खाना खाते दिखे चूहे

बिजनौर जिला अस्पताल का एक चौंकाने वाला और शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मरीज के बेड के ठीक पास रखे खाने पर चूहे बिना किसी डर के दावत उड़ाते दिखे. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि उसी समय मरीज अपने बेड पर बेखबर सोता रहा और चूहे आराम से उसके भोजन को खाते रहे.

यह वीडियो अस्पताल के एक वार्ड का बताया जा रहा है. वहां मौजूद लोगों ने इस पूरे दृश्य को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. वायरल वीडियो में चूहे खाने पर उछलते-कूदते नजर आए, जो अस्पताल की सफाई व्यवस्था और प्रबंधन की बदइंतजामी का बड़ा सवाल खड़ा करता है. वार्ड में चूहों का पहुंच जाना और मरीज के खाने तक पहुंचना स्वच्छता के स्तर को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है.

मरीज के खाने में चूहा

लोग सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जहां मरीजों की जान बचाने की जिम्मेदारी होती है, वहां अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है. चूहों के खाने तक पहुंचने से खाने के संक्रमण और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, जिसे लेकर लोग बेहद नाराज हैं. कई लोगों ने टिप्पणी की कि यह घटना न सिर्फ अस्पताल प्रशासन की लापरवाही दिखाती है, बल्कि मरीजों की सुरक्षा पर सीधा खतरा भी बनती है.

वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा बढ़ गया है. लोगों ने अस्पताल प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है. स्थानीय जनता का कहना है कि वार्डों की सफाई व्यवस्था बेहद खराब है और इसे तुरंत सुधारने की जरूरत है, ताकि मरीजों को किसी भी तरह के खतरे से बचाया जा सके. कई लोगों ने यह भी कहा कि अगर समय रहते सफाई और निगरानी ठीक की जाती तो ऐसी स्थिति नहीं बनती.

घटना का वीडियो वायरल

फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले पर चर्चा तेज हो गई है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अस्पताल की व्यवस्था को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे.

