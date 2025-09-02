scorecardresearch
 

बिजनौर: भारी बारिश से कच्चा मकान ढहा, गरीब परिवार हुआ बेघर

बिजनौर जिले में भारी बारिश से एक गरीब परिवार का कच्चा मकान ढह गया. हादसे में कोई घायल नहीं हुआ लेकिन घर और सामान पूरी तरह नष्ट हो गया. ग्राम प्रधान व राजस्व टीम ने निरीक्षण कर राहत का भरोसा दिलाया. ग्रामीणों ने भी मदद कर अस्थायी ठहरने की व्यवस्था की.

तेज बारिश में क्षतिग्रस्त हुआ मकान (Photo: Screengrab)
बिजनौर जिले के थाना स्योहारा क्षेत्र के ग्राम मुकरपुरी में मंगलवार को तेज बारिश ने तबाही मचा दी. लगातार हो रही भारी बारिश से एक गरीब परिवार का कच्चा मकान अचानक भरभरा कर गिर गया. हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है लेकिन मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. घर में रखा घरेलू सामान भी बारिश और मलबे में दबकर खराब हो गया.

स्थानीय लोगों ने बताया कि बीती रात से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण मकान की दीवारें कमजोर हो गई थीं. जैसे ही दीवारें और छत का सहारा टूटा, पूरा मकान गिर गया. गनीमत रही कि परिवार के सदस्य समय रहते बाहर निकल आए और उनकी जान बच गई.

तेज बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हुआ मकान

घटना की सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान और लेखपाल मौके पर पहुंचे. उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और परिवार को ढांढस बंधाया. साथ ही जल्द ही आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया. राजस्व विभाग की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर क्षति का आंकलन किया. टीम ने पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से राहत राशि दिलाने का भरोसा दिया.

पीड़ित परिवार की मदद को आगे आए ग्रामीण

गांव के लोगों ने भी पीड़ित परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाए. साथ ही उन्होंने अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था कराई. ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के चलते कई अन्य घर भी खतरे की जद में हैं. उन्होंने प्रशासन से इस पर गंभीर कदम उठाने की मांग की. हालांकि जनहानि नहीं हुई लेकिन परिवार का आशियाना उजड़ने से उनकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है. प्रशासन ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है.

