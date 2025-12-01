बिजनौर: जामा मस्जिद के पास दो बाइक सवारों पर लाठी-डंडों से हमला, CCTV वीडियो वायरल

बिजनौर जिले के नांगल थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक बड़ी वारदात सामने आई है. जामा मस्जिद के पास दो बाइक सवारों पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया. इस हमले का पूरा वीडियो पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

घटना ग्राम दहीरपुर की बताई जा रही है. तहरीर के अनुसार प्रार्थी असलम का भाई अकबर और पुत्र सावेज 29 नवंबर 2025 को दोपहर करीब 1 बजकर 40 मिनट पर बाइक से घर लौट रहे थे. जैसे ही वे जामा मस्जिद के पास पहुंचे, वहीं पहले से छिपे बैठे बुन्दु नूरअली, उजैफा और जुनैद ने दोनों को रोक लिया.

दो बाइक सवारों पर लाठी-डंडों से हमला

बताया जा रहा है कि हमलावरों ने लाठी, डंडों, फावड़े और धारदार हथियारों से उन पर हमला किया. आरोप है कि हमला जान से मारने की नीयत से किया गया. इससे अकबर और सावेज के शरीर पर गंभीर चोटें आईं. अकबर के शोर मचाने के बाद ग्रामीण अनीस, याकूब और अन्य लोग मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को हमलावरों से बचाया. हमलावर जाते समय गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

घटना के बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए नजीबाबाद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया. परिजनों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है. नांगल थाना पुलिस ने तहरीर और वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी.

