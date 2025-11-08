भदोही: पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे सतीश मिश्रा की मर्सडीज कार कुर्क करने का आदेश

भदोही के ज्ञानपुर से पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. उनके भतीजे सतीश मिश्रा की लग्जरी मर्सडीज बेंज कार को प्रशासन ने कुर्क करने का आदेश दिया है. जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत यह कार्रवाई का आदेश जारी किया है. पुलिस ने बताया कि सतीश मिश्रा ने यह कार अपराध से अर्जित धन से खरीदी थी. इसकी कीमत करीब 36.68 लाख है.

पुलिस ने बताया कि सतीश मिश्रा को विजय मिश्रा के गैंग का सक्रिय सदस्य है. वह वर्ष 2007 से अपराध जगत में सक्रिय है और कई मामलों में उसका नाम सामने आ चुका है. बताया गया है कि वह विजय मिश्रा का दाहिना हाथ बनकर अवैध कारोबार और राजनीतिक गतिविधियों में सहयोग करता था.

विजय मिश्रा के खिलाफ हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, जालसाजी, रंगदारी और संपत्ति हड़पने जैसे गंभीर अपराधों के 83 मुकदमे दर्ज हैं. प्रशासन की संयुक्त टीम अब जल्द ही सतीश मिश्रा की मर्सडीज कार को कुर्क करेगी.

