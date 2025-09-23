यूपी: अतीक अहमद ने किया सरेंडर, भदोही पुलिस को चकमा देकर हुआ था फरार, जेल में रची थी साजिश

उत्तर प्रदेश के भदोही में पुलिस के लिए सिरदर्द बना आरोपी अतीक अहमद आखिरकार पकड़ा गया है. 16 सितंबर को पुलिस को चकमा देकर किशोर न्यायालय से फरार हुए अतीक ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया. पुलिस की लगातार दबिश से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया. इस मामले में लापरवाही बरतने पर दो दारोगा निलंबित किए गए थे.

आपको बता दें कि सोमवार को भदोही में पुलिस को चकमा देकर फरार हुए आरोपी अतीक अहमद ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया. यह घटना 16 सितंबर, 2025 को हुई थी. वह भदोही के किशोर न्यायालय से फरार हुआ थ. आरोपी अतीक पर लूट और चोरी के नौ मामले दर्ज हैं.

जानकारी के मुताबिक, अतीक दो दारोगा को चकमा देकर एक बाइक पर बैठकर फरार हो गया था. पुलिस की लगातार दबिश के कारण अतीक ने सोमवार को आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस अब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी.

जेल में रची थी फरार होने की साजिश

भदोही पुलिस के अनुसार, अतीक ने फरार होने की पूरी योजना जेल में ही बनाई थी. उसने जेल में बंद एक कैदी नियाज के साथ तीन लाख रुपये में सौदा तय किया था. नियाज का बेटा अली न्यायालय से कुछ दूरी पर बाइक लेकर खड़ा था. जैसे ही अतीक पेशी के लिए आया, उसने दारोगा को चकमा दिया और अली की बाइक पर बैठकर फरार हो गया. इस मामले में पुलिस ने अली को बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया था.

Advertisement

एडिशनल एसपी ने दी जानकारी

एडिशनल एसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि अतीक के सरेंडर करने के बाद उसे रिमांड पर लिया जाएगा. उससे पूछताछ की जाएगी कि वह क्यों फरार हुआ और इन दिनों कहां-कहां छिपा था. पुलिस ने फरार होने के बाद अतीक के घर और उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी थी, जिससे परेशान होकर उसने खुद ही सरेंडर कर दिया.

---- समाप्त ----