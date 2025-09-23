scorecardresearch
 

Feedback

यूपी: अतीक अहमद ने किया सरेंडर, भदोही पुलिस को चकमा देकर हुआ था फरार, जेल में रची थी साजिश

बीते 16 सितंबर को आरोपी अतीक अहमद पुलिस को चकमा देकर किशोर न्यायालय से फरार हो गया था. लेकिन अब उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. इस मामले में लापरवाही बरतने पर दारोगा को निलंबित किया गया था. 

Advertisement
X
भदोही पुलिस की गिरफ्त में आरोपी अतीक अहमद (Photo- ITG)
भदोही पुलिस की गिरफ्त में आरोपी अतीक अहमद (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के भदोही में पुलिस के लिए सिरदर्द बना आरोपी अतीक अहमद आखिरकार पकड़ा गया है. 16 सितंबर को पुलिस को चकमा देकर किशोर न्यायालय से फरार हुए अतीक ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया. पुलिस की लगातार दबिश से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया. इस मामले में लापरवाही बरतने पर दो दारोगा निलंबित किए गए थे. 

आपको बता दें कि सोमवार को भदोही में पुलिस को चकमा देकर फरार हुए आरोपी अतीक अहमद ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया. यह घटना 16 सितंबर, 2025 को हुई थी. वह भदोही के किशोर न्यायालय से फरार हुआ थ. आरोपी अतीक पर लूट और चोरी के नौ मामले दर्ज हैं. 

जानकारी के मुताबिक, अतीक दो दारोगा को चकमा देकर एक बाइक पर बैठकर फरार हो गया था. पुलिस की लगातार दबिश के कारण अतीक ने सोमवार को आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस अब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी. 

सम्बंधित ख़बरें

स्कूल में ही सो जाता था टीचर. (Photo: Screengrab)
क्लास में छात्रों को गलत तरीके से छूता था टीचर, करता था अश्लीलता, सस्पेंड होने के बाद हुआ गिरफ्तार 
Tension in Bhadohi-Vadodara due to social media posts; police action.
वडोदरा में सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद, नवरात्रि पंडाल पर हुआ पथराव 
accused escaped by dodging police (Photo- representational)
भदोही: गैंगस्टर अतीक अहमद पुलिस कस्टडी से फरार, दो सब-इंस्पेक्टर सस्पेंड 
बेटे का आरोप है कि पिता जमीन बेचते थे. (Photo: Screengrab)
प्रॉपर्टी के लालच में बेटे ने पिता की गला दबा कर ले ली जान, फिर करंट से मौत होने की रचा ड्रामा 
Encounter
महिला का मंगलसूत्र लूटने वाला 25 हजार का इनामी बदमाश अरेस्ट, पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली  

जेल में रची थी फरार होने की साजिश

भदोही पुलिस के अनुसार, अतीक ने फरार होने की पूरी योजना जेल में ही बनाई थी. उसने जेल में बंद एक कैदी नियाज के साथ तीन लाख रुपये में सौदा तय किया था. नियाज का बेटा अली न्यायालय से कुछ दूरी पर बाइक लेकर खड़ा था. जैसे ही अतीक पेशी के लिए आया, उसने दारोगा को चकमा दिया और अली की बाइक पर बैठकर फरार हो गया. इस मामले में पुलिस ने अली को बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया था. 

Advertisement

एडिशनल एसपी ने दी जानकारी

एडिशनल एसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि अतीक के सरेंडर करने के बाद उसे रिमांड पर लिया जाएगा. उससे पूछताछ की जाएगी कि वह क्यों फरार हुआ और इन दिनों कहां-कहां छिपा था. पुलिस ने फरार होने के बाद अतीक के घर और उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी थी, जिससे परेशान होकर उसने खुद ही सरेंडर कर दिया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement