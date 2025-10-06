'बेटी हमारी मौत के जिम्मेदार तेरी अम्मी और ये 5 है...' पिता ने रोते-रोते 4 मासूम बच्चों संग बनाया Video

'बेटी, हमारी मौत के जिम्मेदार कौन है… तेरी अम्मी है, साबिर, अरुण, इंतेजार, इफ्तेकार, अंजूम है. इन्होंने मिलकर हमारी सात महीने से जिंदगी खराब कर रखी है.' यह शब्द थे 35 वर्षीय सलमान के, जो रोते-रोते अपने चार मासूम बच्चों को समझा रहे थे. वीडियो में पिता की आवाज में दर्द, टूटन और निराशा साफ सुनाई दे रही थी. सलमान ने यह वीडियो अपने बच्चों के साथ बनाया, फिर सबको साथ लेकर यमुना नदी में छलांग लगा दी.

सलमान के परिवार में चार छोटे बच्चे थे. 12 साल की महक, 3 साल का अमन, 2 साल की शिफा और आठ महीने की इनायशा. परिवार में लगातार तनाव की वजह थी उसकी पत्नी खुशनुमा. बताया जा रहा है कि वह पांच बार घर से भाग चुकी थी. पुलिस और परिवार के अनुसार,पत्नी के घर से भागने की वजह से वह काफी परेशान था.

अंतिम वीडियो में पिता की पुकार

सलमान ने यमुना में छलांग लगाने से पहले अपना आखिरी संदेश रिकॉर्ड किया. वीडियो में उसने कहा यह मेरी आखिरी वीडियो है. अपने पिता से माफी मांग रहा हूं. अगर गलती हो गई हो तो माफ कर देना. मैं सभी से माफी मांग रहा हूं. मेरे दिल में बहुत चाहत है, लेकिन… मैं और बच्चों के लिए और नहीं रह सका. इसके अलावा एक और वीडियो वायरल हुआ है. जिसमें वह बच्चों को गले लगाता है, उन्हें समझाने की कोशिश करता और अपनी पीड़ा साझा करता है. सलमान ने यह वीडियो अपनी बहन को भी भेजा.

दो शव मिले

पुलिस ने बताया कि सलमान ने अपने चारों बच्चों के साथ यमूना नदी में कूद गया. घटना के पीछे पत्नी के लगातार घर छोड़ने और परिवार में तनाव को मुख्य वजह माना जा रहा है. सलमान ने वीडियो में स्पष्ट कहा था कि पत्नी खुशनुमा दो दिन पहले प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी. बहन ने पुलिस को बताया कि सलमान की पत्नी पहले भी कई बार घर छोड़ चुकी थी और दोनों के बीच लगातार लड़ाई होती थी. बहन ने बताया कि उसकी घर वाली ने कहा कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहती, तुझे जो करना है, वो कर ले.

यमुना नदी में खोज अभियान और शव बरामदगी

पुलिस ने कहा कि सलमान और उसकी 12 वर्षीय बेटी महक का शव दो दिन बाद शमली जिले में कायराना शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर नदी में मिला. सर्किल ऑफिसर (CO) श्याम सिंह ने बताया कि गहन खोज अभियान के दौरान गोताखोरों की टीम ने सलमान और महक के शव बरामद किए और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. उन्होंने कहा, बाकी तीन बच्चों अमन, शिफा और इनायशा की तलाश जारी है. पुलिस टीम पूरी सतर्कता के साथ अभियान में लगी हुई है. खोजबीन अभियान 4 अक्टूबर को शुरू किया गया था. नदी के किनारे और आसपास के क्षेत्रों में लगातार गश्त और तलाशी जारी रही.

