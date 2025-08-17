scorecardresearch
 

UP: धोखे से दोस्ती कर धर्म परिवर्तन का दबाव, इनकार पर युवती से मारपीट और धमकी

लखनऊ के चिनहट में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई छोड़ दुकान चला रही युवती से युवक ने नाम बदलकर दोस्ती की. असली पहचान मोहम्मद फुरकान निकलने पर उसने धर्म परिवर्तन और शादी का दबाव बनाया. मना करने पर युवती से मारपीट, धमकी और ब्लैकमेल किया. आरोपी ने कमरे का ताला तोड़ 25 हजार रुपये भी चुरा लिए. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है.

लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र में एक युवती ने युवक पर फरेब और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने नाम बदलकर दोस्ती की, फिर शादी का दबाव डालते हुए धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया. इनकार करने पर उसने मारपीट, गला दबाने और जान से मारने की धमकी दी.

दरअसल, प्रयागराज की रहने वाली 25 वर्षीय युवती लखनऊ में किराए पर रहती है. 2023 में उसने बीबीडी यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन अगस्त 2024 में पिता की मौत और आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ दी. गुजारा चलाने के लिए उसने खाने-पीने की एक छोटी दुकान खोली. इसी दौरान उसकी पहचान एक युवक से हुई. 

इसके बाद युवक ने अपना नाम 'राज' और बाराबंकी का कहने वाला बताया. युवती के अनुसार, दोनों में धीरे-धीरे दोस्ती गहरी हुई और युवक ने शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया. दीपावली 2024 पर जब दोनों बड़ा इमामबाड़ा घूमने गए तो पीड़िता को पता चला कि युवक का असली नाम मोहम्मद फुरकान है. आरोप है कि इसके बाद उसने धर्म परिवर्तन करने और शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया.

युवती का ये भी आरोप है कि मना करने पर उसने ब्लैकमेलिंग और धमकी दी. पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसकी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी भी दी. 7 अगस्त 2025 को वह जबरन उसके कमरे में घुसा और जान से मारने की धमकी दी. 11 अगस्त को युवती घर पर नहीं थी, तब आरोपी ने कमरे का ताला तोड़कर 25 दजार रुपये चोरी कर लिए.

मामले में DCP ने कही ये बात

डीसीपी ईस्ट जोन शशांक सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.

