दिवाली की रात कानपुर में गूंजी गोलियों की आवाज! शादी से पहले बीयर फैक्ट्री सुपरवाइजर की 4 गोली मारकर की हत्या

कानपुर देहात के तरौंदा गांव में दिवाली की रात 25 वर्षीय गौरव अवस्थी की अज्ञात बदमाशों ने चार गोली मारकर हत्या कर दी. गौरव बीयर फैक्ट्री में सुपरवाइजर था और उसकी 30 नवंबर को शादी होने वाली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और घटना के जल्द खुलासे का आश्वासन दिया है.

30 नवंबर को शादी होने वाली थी.(Photo: Tanuj Awasthi/ITG)
30 नवंबर को शादी होने वाली थी.(Photo: Tanuj Awasthi/ITG)

कानपुर देहात में दीपावली की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब पटाखों की गूंज के बीच गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा. गजनेर थाना क्षेत्र के तरौंदा गांव में 25 वर्षीय गौरव अवस्थी की अज्ञात हमलावरों ने चार गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे शव को सड़क पर फेंक कर फरार हो गए. सुबह जैसे ही लोगों ने गौरव का खून से लथपथ शव देखा, तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

सूचना मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंचे. एसपी, एडिशनल एसपी और सीओ संजय वर्मा समेत कई थानों का फोर्स घटनास्थल पर मौजूद रहा. पुलिस ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से कारतूस के खोखे भी बरामद किए हैं.

सीओ संजय वर्मा ने बताया कि हत्या की घटना बेहद गंभीर है. कई पुलिस टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी गई है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा. मृतक गौरव अवस्थी करीब 10–12 वर्षों से अपने ननिहाल तरौंदा गांव में रह रहा था. वह एक बीयर फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर काम करता था. परिवार वालों के मुताबिक गौरव की शादी 30 नवंबर को तय थी, कार्ड तक छप चुके थे और घर में तैयारियां जोरों पर थीं. लेकिन दीपावली की रात आई इस मौत ने परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं.

गौरव के पिता अरविंद अवस्थी ने बताया, वह मेरा छोटा बेटा था. सबसे छोटा था, अभी शादी होनी थी. बियर फैक्ट्री में सुपरवाइजर था. किसने गोली मारी, नहीं पता, लेकिन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. वहीं, गांव में चर्चा है कि गौरव की दोस्ती कुछ रसूखदार और राजनीतिक लोगों से थी, जिससे उसकी रंजिशें भी हो सकती हैं. पुलिस ने कहा है कि जल्द ही आरोपी कानून के शिकंजे में होंगे.

