scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बस्ती में दर्दनाक हादसा, गन्ने से लदा ट्रक पलटने से पति-पत्नी की मौत

बस्ती के फुटहिया ओवर ब्रिज पर ओवरलोडेड गन्ने से लदे ट्रक के ई-रिक्शा पर पलट जाने से पति–पत्नी की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने ट्रक और गन्ना जब्त कर लिया है. परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है. सीओ ने बताया कि ट्रक पर क्षमता से कहीं अधिक गन्ना लदा हुआ था जिस वजह से हादसा हुआ.

Advertisement
X
ट्रक पलटने से दो लोगों की गई जान (Photo: Screengrab)
ट्रक पलटने से दो लोगों की गई जान (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बस्ती में फुटहिया ओवर ब्रिज के पास बुधवार शाम को एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ओवरलोडेड गन्ने से लदा ट्रक असंतुलित होकर एक ई-रिक्शा पर पलट गया. ई-रिक्शा में सवार पति–पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ट्रक का संतुलन बिगड़ने से हादसा

पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब सोनीपत जिले के बोहड़ गांव निवासी भगवान दीन और उनकी पत्नी सोना देवी अपने परिवार के साथ शादी समारोह से लौट रहे थे. ई-रिक्शा से वो अम्बेडकर नगर जा रहे थे. उस दौरान दूसरी तरफ से आ रही ट्रक संतुलन बिगड़ने पर सीधे ई-रिक्शा पर पलट गई.

सम्बंधित ख़बरें

man behind roadways bus
बस्ती में रोडवेज बस के पीछे 'स्पाइडर-मैन'? जिसने भी देख घूम गया सिर, वीडियो वायरल 
शादी के 7 दिन बाद ही पति की हत्या 
अनीस, जिसकी उसकी ही पत्नी ने हत्या करा दी. (File Photo: Santosh/ITG)
UP: निकाह के 7 दिन बाद पति की हत्या, पत्नी की प्लानिंग से पुलिस भी हैरान 
SDM gets angry at BLO
'फ्री की तनख्वाह ले रहे हो... जेल भिजवा दूंगा', BLO पर जमकर भड़के SDM 
The groom was getting married when the first wife arrived.
शादी में हाई वोल्टेज ड्रामा! जयमाल के बाद स्टेज पर बैठा था दूल्हा, तभी आ गई पहली पत्नी, फिर... 

ट्रक नीचे गिरते ही उसके नीचे से चार लोग दब गए. स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत पहुंच कर मदद की. जेसीबी बुलाकर ट्रक हटाया गया और फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया. पति–पत्नी की हालत गंभीर देख उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई.

ट्रक पर क्षमता से कहीं अधिक लदा था गन्ना: सीओ

सीओ संजय सिंह ने बताया कि जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि ट्रक पर क्षमता से कहीं अधिक गन्ना लदा हुआ था, जिससे संतुलन बिगड़ा और यह हादसा हुआ. उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को सूचित कर लिया गया है और शीघ्र ही एफआईआर के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने हादसे के बाद गन्ना लदे ट्रक को जब्त कर लिया है. इस दुर्घटना ने फिर एक बार दिखा दिया कि गन्ने के सीज़न में ओवरलोडिंग एक जानलेवा खतरा बन चुकी है. ग्रामीण कहते हैं कि हर साल इस तरह के हादसे होते हैं  लेकिन न तो गन्ना ले जाने वालों की जिम्मेदारी तय होती है, न कोई रोकथाम होती है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement