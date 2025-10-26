VIDEO: ट्रेन पर चढ़ने के दौरान प्लेटफॉर्म पर गिरे पिता तो बचाने कूद गईं बेटियां, जानिए फिर...

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म एक पर एक बड़ी घटना होते-होते रह गई. जिसमें एक नहीं बल्कि तीन यात्रियों की जान जा सकती थी. लेकिन जीआरपी पुलिस की तत्परता से तीनों की जान जाते-जाते बच गई. दरअसल हुआ यूं कि एक यात्री ट्रेन पर चढ़ ही रहा था कि सामान भारी होने की वजह से वो अपना संतुलन खो बैठा और पैर फिसलने की वजह से प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच में आ गया.

इतने में ही ट्रेन चल दी. पिता को गिरते देख उसकी दो बेटियां बचाने के लिए हड़बड़ी में कूद पड़ीं. घटना जैसे ही हुई जीआरपी प्रभारी ने अपने सिपाहियों के साथ तत्परता दिखाते हुए तीनों को खींचकर चलती ट्रेन से अपनी ओर खींच लिया. जिससे तीनों यात्री ट्रेन की चपेट में आने से बच गए.

पिता को बचाने के लिए कूद गईं थीं बेटियां

जीआरपी प्रभारी पंकज यादव ने बताया कि प्लेटफॉर्म एक पर सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन आते ही लोग चढ़ने लगे. इस दौरान ओमप्रकाश त्रिपाठी नाम के यात्री भी अपने दो बेटियों के साथ ट्रेन में चढ़ने लगे. ट्रेन में पहले उनकी बेटियां चढ़ी और उसके बाद जैसे ही वो सामान के साथ ट्रेन में चढ़े तो अपना संतुलन खो बैठे. इतने में ही ट्रेन चल दी, पिता को गिरता देख दोनों बेटियां उन्हें बचाने के लिए हड़बड़ी में ट्रेन से कूद गईं.

सिपाहियों की मदद से तीनों को बचा लिया गया. इसके बाद ट्रेन को फिर एक बार रुकवाया गया और यात्रियों को सकुशल ट्रेन से उनके गंतव्य स्थान को रवाना किया गया.

