गोलगप्पे का ठेला, दो लोग और बवाल... बस्ती में कहासुनी के बाद छिड़ी जंग, युवक को मार डाला

बस्ती जिले में गोलगप्पे को लेकर हुई मामूली कहासुनी में युवक की मौत हो गई। नगर थाना क्षेत्र के गोसाईंजोत गांव में गोलगप्पे खाने गए दीपू राजभर की नेउर नामक युवक से बहस के बाद पिटाई की गई, जिससे उसकी जान चली गई। घटना के बाद चौराहे पर बवाल मचा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

गोलगप्पे का ठेला, दो लोग और मर्डर (Photo: ITG)
गोलगप्पे का ठेला, दो लोग और मर्डर (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां गोलगप्पे खाने को लेकर हुए विवाद ने एक युवक की जान ले ली. मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते खूनी रूप ले लिया, जिससे 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई. मामला नगर थाना क्षेत्र के गोसाईंजोत गांव का है, जहां सोमवार शाम गोलगप्पे के ठेले पर दो लोगों के बीच शुरू हुआ झगड़ा जानलेवा साबित हुआ.

जानकारी के मुताबिक, मृतक युवक दीपू राजभर अपने गांव से चौराहे पर गोलगप्पे खाने गया था. वहीं पर उसकी किसी नेउर नाम के युवक से किसी बात को लेकर बहस हो गई. बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में हाथापाई शुरू हो गई. मारपीट के दौरान दीपू को गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की खबर मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन मौके पर जुट गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे. गुस्साए लोगों ने चौराहे पर जमकर बवाल काटा और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. भीड़ में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं.

सूचना पर नगर थाने की पुलिस टीम के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी नेउर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

इस पूरे घटनाक्रम पर एसपी अभिनंदन ने बताया कि मामूली विवाद के चलते यह घटना हुई है. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की विधिक प्रक्रिया जारी है. उन्होंने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है और क्षेत्र में शांति बनी हुई है.

इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. लोगों का कहना है कि एक छोटे से विवाद में युवक की हत्या होना समाज के लिए गंभीर संदेश है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की है.
 

---- समाप्त ----
