UP: प्रेमी से नहीं हुआ निकाह तो पति की दुश्मन बन गई रुखसाना, शादी के 7 दिन बाद ही करा दी हत्या

यूपी के बस्ती जिले में एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां शादी के 7 दिन बाद ही दूल्हे की हत्या कर दी गई. ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी नई नवेली दुल्हन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर डाली. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

और पढ़ें

रुखसाना ने ऐसा रची हत्या की साजिश

परसरामपुर थाना क्षेत्र के बेदीपुर गांव में अनीस नाम के व्यक्ति को गोली मार दी गई. गंभीर अवस्था में उसे अयोध्या जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया . जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. मृतक अनीस की इसी महीने 13 तारीख को धूमधाम से शादी हुई थी.

यह भी पढ़ें: पत्नी के अफेयर के शक में पति बना हैवान... प्रेमी का गला दबाया, पैर काटे और बोरे में भरकर नदी में बहा दिया, 18 दिन बाद मिला तीन टुकड़ों में शव

गोंडा जनपद की रहने वाली रुखसाना से उसका निकाह हुआ था. लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी ही उसकी जान लेने वाली है. जब दुल्हन अपने मायके गई तो बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के रहने वाले रिंकू से उसने मुलाकात की. रुखसाना और रिंकू के बीच बीते 3 से 4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. रुखसाना अनीस से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने उस की शादी अनीस से करा दी. इस के बाद रुखसाना अपने प्रेमी रिंकू से अपने पति अनीस की हत्या की साजिश रची.

Advertisement

जिसके बाद रिंकू अपने साथी शिव के साथ रुखसाना के ससुराल पहुंचा. फिर अनीस को रास्ता पूछने के बहाने बुला कर गोली मार दी और फरार हो गया. अनीस को अयोध्या जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत गई. अनीश मुंबई में क्रेन चलाता था. बीते 10 नवंबर को मुंबई से शादी के लिए घर आया था. 13 नवंबर को वह बारात लेकर गोंडा गया. जहां पर उसका निकाह रुखसाना हुआ. वहीं, रुखसाना ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है.

एसपी ने क्या कहा?

एसपी अभिनंदन ने बताया कि घटना की सूचना के बाद तत्काल पुलिस, सर्विलांस और फॉरेंसिक टीम को लगाया गया. पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए तीन लोगों को अरेस्ट किया है. एसपी ने बताया कि रुखसाना का रिंकू नाम के लड़के के साथ कई सालों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. जिसको लेकर उस ने अपने प्रेमी के साथ साजिश रची और अपने पति की हत्या करवा दी. फिलहाल तीनों अभियुक्तों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है.

---- समाप्त ----