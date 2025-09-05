UP: बस्ती में हेड कांस्टेबल को कुत्ते ने काटा, इलाज के लिए एसपी ने दी एक महीने की छुट्टी

बस्ती जिले में पुलिस विभाग का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां सोनहा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल सूर्यभान शर्मा को पिछले महीने एक कुत्ते ने काट लिया था. कुत्ते के काटने के बाद से वह लगातार इलाज करा रहे हैं, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हो पा रहा था.

लगातार परेशानी के चलते उन्होंने डॉक्टर से दोबारा संपर्क किया. चिकित्सक ने उन्हें बताया कि लंबे समय तक इलाज कराना जरूरी है तभी आराम मिलेगा. इसके बाद सूर्यभान शर्मा सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और छुट्टी की अर्जी दी. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कुत्ते के काटने के कारण इलाज लंबा चलेगा इसलिए उन्हें छुट्टी चाहिए.

इलाज के लिए हेड कांस्टेबल को मिली एक महीने की छुट्टी

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने डिप्टी एसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी को इस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया. डिप्टी एसपी के सामने हेड कांस्टेबल ने अपनी समस्या रखी. डॉक्टर की सलाह और बीमारी की स्थिति देखते हुए उन्हें एक महीने की छुट्टी मंजूर कर दी गई.

फिलहाल सूर्यभान शर्मा का इलाज लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में चल रहा है. सोनहा थाने से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक ने खुद इस मामले में संवेदनशीलता दिखाई और इलाज के लिए छुट्टी की अनुमति दी.

लंबे समय से चल रहा है कांस्टेबल का इलाजा

इस घटना ने एक बार फिर आवारा कुत्तों की समस्या को उजागर किया है. जगह-जगह घूमने वाले कुत्ते अक्सर लोगों पर हमला कर देते हैं और इसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ता है.

